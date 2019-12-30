30 Aralık 2019 15:08
Son Güncellenme Tarihi: 30 Aralık 2019 21:22

Ordu, Sinop ve Bursa'da Kanal İstanbul’a itiraz başvurusu

Ordu, Sinop ve Bursa'da yaşayan yurttaşlar, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz etmek için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurdu.

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Kanal İstanbul projesine itiraz etmek için Ordu'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuran yurttaşlar, ellerinde dilekçeler ile poz verirken

Fotoğraf: Evrensel

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    Ordu ve Sinop ve Bursa'da yaşayan yurttaşlar, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde itiraz etti.

    "BU MESAJ İYİ OKUNMALIDIR"

    Ordu Çevre Derneğinin çağrısıyla Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, Kanal İstanbul ile ilgili itiraz dilekçelerini verdi.

    Basın açıklamasını okuyan Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün web sayfasında halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik itirazlarını iletmek için bir araya geldiklerini belirterek “Burada geleceğimizi etkileyecek projeyi durdurmak için farklı görüşlere sahip, farklı partilere, sendikalara, derneklere üye insanlar olarak bir araya geldi. Bu mesaj iyi okunmalıdır” dedi.

    Özbucak, Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi halinde olacakları şöyle sıraladı:

    • İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır
    • İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır
    • Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır
    • Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanları yok olacaktır
    • Sadece İstanbul’da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir
    • ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecektir
    • Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracaktır.

    EKONOMİK, POLİTİK ÇIKARI OLANLAR DA VAR

    Kanal istanbul’un ekolojik etkilerinin yanında yeni rant alanlarının açılması ve Montrö Anlaşması nedeniyle sakıncalarının da tartışıldığını belirten Özbucak şunları söyledi:

    "Bu nedenlerle Kanal İstanbul projesine karşı hassasiyetimiz devam ediyor. Bizler bilim insanlarının görüş ve uyarılarına önem veriyoruz, siyasi iradenin bu görüş ve uyarıları dikkate almasını istiyoruz. Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevi olduğu açıkça belirtilmiştir.

    Kanal İstanbul, doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olduğundan 'sağlıklı çevrede yaşama hakkı'mızın ihlal edilmesini kabul etmiyoruz. Anayasal yetkilerimi kullanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporuna itiraz ediyoruz, proje için ÇED Olumsuz Kararı verilmesini talep ediyoruz."

    Sinoplu vatandaşlar da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde itiraz dilekçelerini sundular.

    Kanal İstanbul projesine itiraz etmek için Sinop'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuran yurttaşlar, ellerinde dilekçeler ile poz verirken

    Fotoğraf: Evrensel

    BURSA'DAN 'HERKES KARŞI ÇIKMALIDIR' ÇAĞRISI"

    Bursa Çevre Platformunun çağrısıyla çok sayıda yurttaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğüne Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

    Müdürlük önünde toplanarak itiraz dilekçelerini dolduran Bursalılar, daha sonra dilekçelerini görevlilere iletti.

    Bursalı vatandaşlar, Kanal İstanbul'a itiraz etti

    Fotoğraf: Evrensel

    İtiraz dilekçelerinde Kanal İstanbul'un Bursalıları da etkileyeceğini belirten Bursa Çevre Platformu üyeleri, herkesin bu projeye karşı çıkması gerektiğini ifade etti. (EVRENSEL)

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