RTÜK, 2019 yılında şiddete ve hakarete seyirci kaldı

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, tüm tepkilere rağmen ekranlarda kadına yönelik şiddetten hakaretlere kadar ceza gerektiren birçok yayına seyirci kalınmasını eleştirdi. Havuz medyasının korunduğunu belirten Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gelen şikayetlerle ilgili yayıncının kim olduğuna bakmadan raporları hazırlatmalı, hazır olanları da Üst Kurul gündemine taşımalıdır” dedi.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün 2019 yılındaki denetim faaliyetini değerlendirdi. 2019 yılında başta kadına yönelik olmak üzere dizilerdeki her türlü şiddetin RTÜK’e en çok şikayet edilen konularda ilk sırayı aldığına dikkat çeken Taşcı, “Şiddet karşısındaki yaptırımsızlık, duyarsızlık ekranlarda yeni şiddet türlerini tetikliyor. Toplumun geniş bir kesiminde rahatsızlık yaratan ve tepkisine neden olan diziler ve yayınların büyük çoğunluğu havuz medyasında yer alıyor. Düşünün ki canlı yayında milyonların gözü önünde stüdyoda çocuğun biyolojik babasının kim olduğu, zarflar açılarak DNA sonuçlarıyla açıklanıyor. Sonuçtan kimlik üzerindeki baba çıkmayınca bir sonraki programda yeniden zarf açılıyor ve çocuğun biyolojik babası bulunmaya çalışılıyor. Canlı yayında Türkiye bunları izlerken RTÜK; Amerikan dizisine 'milli ve manevi değerlere aykırılıktan' ceza veriyor. Canlı yayında DNA testlerinin açıklanması Türkiye’deki aile yapısına uyuyor mu?” dedi.

RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşcı

'RTÜK KİM OLDUĞUNA BAKMADAN İŞİNİ YAPMALI

'Herkesin rahatsız olduğunu ama RTÜK'ün harekete geçmediğini belirten Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bir yıl boyunca havuz medyasıyla ilgili sadece 4 raporu Üst Kurul gündemine getirdiğini ama gelen raporların hiçbirine uyarı bile verilmeden kapatıldığını söyledi. Çünkü televizyon sahiplerinin Cumhurbaşkanı'nın damadının akrabası olduğunu dile getiren Taşcı, “RTÜK ekranların sahiplerinin kim olduğuna bakmadan işini yapmalıdır” dedi.

Ekranlarda Cumhuriyet gazetesine yönelik birileri bombalamaktan söz ettiğini, bir milletvekiline küfür edildiğini hatırlatan Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin havuz problemi vardı, şimdi de RTÜK’ün izleme problemi, belli kanalları koruyup kollama problemi var. Tespit ettiğimiz izleme raporları ve uygulanan yaptırımlara bakıldığında, her şey apaçık ortada; RTÜK ekranları izlemiyor, görmüyor, duymuyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gelen şikayetlerle ilgili yayıncının kim olduğuna bakmadan raporları hazırlatmalı, hazır olanları da Üst Kurul gündemine taşımalıdır. Diğer türlü görevini yapmamış olur ki bunun da hukuki sonuçları olur.”

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