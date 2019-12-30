Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine (DBB) ait seyir halindeki çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olduğu olan DBB'ye ait çöp kamyonu devrildi. Dün akşam meydana gelen kazada, araç sürücüsü Ramazan O. ve Mecit A. yaralandı. Yaralılar, kazayı fark eden yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ramazan O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mecit A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. (Diyarbakır/MA)

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