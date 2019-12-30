Habertürk, havalimanı reklamı yapmayı reddeden Kaymakçı'nın yazılarına son verdi

Habertürk internet sitesinde 29 Mart’tan itibaren yazıları yayınlanan Gazeteci Sinem Kaymakçı yazılarına son verildiğini ve yazılarının internet sitesinden kaldırıldığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçirdiği bir trafik kazası sonrası kendisi de engelli olan ve engellilerle ilgili yazılar yazan Kaymakçı’ya Habertürk yönetimi Yeni Havalimanı ve Marmaray’ın engelli dostu olduğunu yazmasını istedi. Kaymakçı sokaklardaki engellerin had safhada olduğunu belirterek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Kaymakçı’nın yazılarına son verildi.

"ENGELLİLERİN SESİ OLMA İMKANIM ELİMDEN ALINDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kaymakçı sosyal medya hesabından bu durumu şöyle anlattı: “29 Mart Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Kendim geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu. Habertürk yönetimi benden Yeni Havalimanı ve Marmaray'ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi. Tekerlekli sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi. Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim. Bunun üzerine dün yazılarıma son verildiği bilgisi ulaştı. Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu. Şu an son derece şaşkın ve çok üzgünüm. Bu yaşananları kamuoyunun bilme hakkı var diye düşündüm. En çok da engellilerin sesi olma imkanım elimden alındığı için üzgünüm:(

29 Mart Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Kendim geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu



Habertürk yönetimi benden Yeni Havalimanı ve Marmaray'ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi. — SineⓂ️ Kaymakcı (@sinemkaymakci) December 29, 2019

Tekerlekli sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi .



Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim.



Bunun üzerine dün yazılarıma son verildiği bilgisi ulaştı. Bugün sayfadan — SineⓂ️ Kaymakcı (@sinemkaymakci) December 29, 2019

Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu



Şu an son derece şaşkın ve çok üzgünüm. Bu yaşananları kamuoyunun bilme hakkı var diye düşündüm. En çok da engellilerin sesi olma imkanım elimden alındığı için üzgünüm:( — SineⓂ️ Kaymakcı (@sinemkaymakci) December 29, 2019

(MEDYA SERVİSİ)