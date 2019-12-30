Dersim’de 139 köy yolu ulaşıma kapandı

Dersim’de devam eden kar yağışı özellikle ilçe ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışından dolayı kent genelinde 139 köy yolu ulaşıma kapandı. Birçok araç ise yoldan çıkıp kara saplandı.

Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Bu nedenle Ovacık ilçesinde eğitime bir gün süreli ara verildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekterliği tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri ise, kapanan köy yollarını açmak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yurttaşlara, kar yağışının devam edeceği yönünde uyarı yapıldı. (Dersim/MA)