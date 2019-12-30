Van'da şüpheli ölüm: Kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e sosyal medya soruşturması

Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e soruşturma: 540 gündür işini yapmayan savcılık bana soruşturma açıyor. Bizi daha fazla acıtmayın, bu çocuğum olmadan geçirdiğim ikinci yılbaşı.