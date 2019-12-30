30 Aralık 2019 12:34
Van'da şüpheli ölüm: Kadın öğretmen evinde ölü bulundu
Erciş'te görev yapan Bilge Erbaş adlı öğretmen evinde ölü bulundu.
Fotoğraf: DHA (Arşiv)
Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan Bilge Erbaş isimli öğretmen evinde ölü bulundu.
Mezopotamya Ajansında yer alan haber göre, Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 27 yaşındaki Felsefe Öğretmeni Bilge Erbaş, Sahilkent Mahallesi Aşağı TOKİ'deki evinde ölü bulundu. Erbaş'tan 2 gün boyunca haber alamayan arkadaşlarının dün haber vermesi üzerine eve giden polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Yaşamını yitirmiş halde bulunan genç kadının cansız bedeni otopsi için Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kadının ölmüyle ilgili soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)
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