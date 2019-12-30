Milas’ta kaçak yapıların yıkımına başlandı

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kaçak yapılaşmayla mücadelesi devam ederken, imar barışına aykırılıklar nedeniyle Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürüyor.Kazıklı mahallesinde yapı kayıt belgesi iptal edilen binanın yıkımı Milas Belediyesine ait iş makineleri tarafından yapıldı.

31Aralık 2017 yılı sonrası yapılmasına karşılık Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunduğu anlaşılan , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kayıt belgeleri iptal edilerek Milas Belediyesince yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi istenilen binaların yıkımına Kazıklı mahallesinden başlandı. Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Münir Geçgil yaptığı açıklamada Milas genelinde 2000 civarında Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen bina bulunduğunu bunların 23 tanesi için ise kesin yıkım kararı olduğunu belirtti.

Milas’ta yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın talimatıyla başlatılan ‘Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği'nin ve yıkım işlemlerinin süreceği bildirildi. (HABER MERKEZİ)