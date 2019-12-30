Pek çok ilde IŞİD operasyonu: 100'den fazla kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında Ankara'da 33, İstanbul'da 24, Bursa'da 16, Hatay'da 11, Adana'da 6, Kayseri'de 9, Batman'da 22, Samsun'da 14 ve Kocaeli'de 3 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi muhtemel eylem faaliyetlerinin engellenebilmesine yönelik IŞİD ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için gece 02.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polisin, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından IŞİD üyesi olduğu belirlenen 50 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyolarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hatay'da ise IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de de yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu değerlendiren IŞİD’lilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Batman'da da polis ve jandarmalara tarafından düzenlenen operasyonda aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da ise 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da son bir haftada ise IŞİD'e yönelik operasyonlarda 16 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan bir kişinin sınır dışı edildiği, 15 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Reklam