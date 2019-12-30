30 Aralık 2019 10:20

Rüşvet iddiasını ortaya atan Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasında bulunan Eski İTO Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP'den istifa etti.

Sinan Aygün

Sinan Aygün | Fotoğraf: DHA

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasında bulunan Eski İTO Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP'den istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde ‘Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim’ dedi. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

    Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Sinan Aygün'ün Eskişehir yolu üzerindeki 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin imar planı değişikliği onaylanmış, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3 yıl önce 'kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle dava açmıştı. Gökçek'in 2017 yılında istifa etmesi ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

    Mansur Yavaş'ın, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

    Sinan Aygün, eski Togo ayakkabı fabrikasının arsasına inşa ettiği “Togo Kuleleri”nin Ankara Büyükşehir Belediyesinin mahkeme kararını uygulayarak inşaatı mühürlemesinin ardından “Belediyenin görevlileri benden 25 milyon TL rüşvet istedi” diyerek rüşvet iddiasını ortaya atmıştı. Aygün, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üç üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Aygün hakkında ‘terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yavaş, Aygün’ün bu inşaatta "FETÖ" firarisi ağabeyi ile ortak olduğunu ve Aygün’ün "FETÖ’cü ortağının hisseleri karşılığında para yatırdığını öne sürmüştü. 

    Yavaş Aygün'ün iddialarına yönelik, "“FETÖ'nün Ankara'daki en büyük finansörü firari terörist Ömer Akgül'ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları savcılık makamlarınca soruşturulduğunda FETÖ’nün finansmanında Ankara'da elde edilen miktarın ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadığı ortaya çıkabilecektir. Firari terörist Ömer Akgül’ün bu imar rantını elde ederken yaptığı ticari ortaklıklar ve bunların akıbetleri derinlemesine araştırıldığında FETÖ'nün finansmanını Ankara ayağı ve buna ortaklık eden suç ortaklarının ortaya çıkarılması mümkündür. Bu bağlamda Akgül’ün şüpheli Sinan Aygün ile kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına dönük olarak suç duyurusu yapma gereği duyulmuştur” demişti.

    Aygün’ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada “Togo Kuleleri”nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016’daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında “Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin” kaydedildiği ifade edilmişti. Açıklamada, Aygün’ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.

    “Togo Kuleleri” ile ilgili iddialar sonucu, 12 bin metrekarelik arsanın üzerine 18 bin metrekarelik bir inşaat izni alındığı ancak bunun 125 bin metrekareye kadar çıkarıldığı ortaya çıktı. 

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının kendisiyle görüşmeye gelen yetkililer için “Benden 25 milyon TL rüşvet istediler” iddiasını ortaya atan Sinan Aygün, yaptığı basın açıklamasında, “Benden kimse rüşvet istemedi” diyerek suç duyurusundan vazgeçti.

    Sinan Aygün’ün “Benden 25 milyon TL rüşvet istendi” iddiasını üzerine İçişleri Bakanlığı Aygün’ün iddiasının incelenmesi için müfettiş görevlendirdiğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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