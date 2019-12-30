30 Aralık 2019 09:55

Araştırma görevlisinin cinsel saldırısına uğrayan kadın öğrenci okulu bıraktı

Burdur’da Çavdır Meslek Yüksek Okulunda araştırma görevlisinin cinsel saldırısına uğrayan kadın öğrenci tehditler ve baskılar sonucu okulu bırakmak zorunda kaldı.

Edirne Adliyesi önünde yapılan açıklama esnasında 'Asla yalnız yürümeyeceksin' ve 'Cinsel şiddete sessiz kalmıyoruz' yazılı dövizleri tutan kadınlar

Fotoğraf: Olgay Güler/DHA

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    Burdur’da Çavdır Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıfta okuyan S.G.A., araştırma görevlisi M.Ö.T'nin cinsel saldırısına uğradıktan sonra şikayette bulundu. Okuldaki diğer öğretim görevlilerinin ve bazı grup öğrencilerin aşağılama ve hakaretlerine maruz kalan S.G.A. okulu bırakmak zorunda kaldı.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre annesinin gönderdiği parayla okumaya çalışan S.G.A., durumu danışmanı olan araştırma görevlisi M.Ö.T’ye iletildi. S.G.A’nın numarasını alan M.Ö.T., attığı mesajlarda bir süre sonra “içki masalarından” bahsederek “Ortamsa ortam, gel bize takıl” diyerek tacizlere başladı. M.Ö.T., 2019 Ocak’ta yanında başka bir hocanın olduğunu belirterek S.G.A’yı ders çalıştırma bahanesiyle bulunduğu eve davet etti. Eve gittiğinde diğer hocanın olmadığını gören S.G.A, burada alkollü olan M.Ö.T’nin cinsel saldırısına uğradı. Arkadaşının geleceğini belirterek M.Ö.T’nin elinden kurtulan S.G.A., evden ayrıldı. Olaydan sonra da tacizler sürdü. 

    "OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

    12 Mart’ta üniversite tarafından savcılığa yapılan şikayet üzerine savcılık ancak 18 Ekim’de S.G.A.'nın ifadesini aldı. Sonraki süreçte neler yaşadığını da anlatan S.G.A, "Birkaç gün geçtikten sonra okulda garip bir şey sezdim. Kimse benimle konuşmuyor, hocalar sürekli beni derste arkadaşlarımın içinde azarlıyordu. Sonra öğrendim ki M. Hoca ve S. Hoca başka bir MYO’ya gönderilmiş. Bu yancı öğretim üyeleri ve öğrenciler geri dönmeleri için imza kampanyası başlatmışlar. Bize yıldırma politikası uyguladılar ve ben daha fazla eğitim hayatıma devam edemeyip okulu bırakmak zorunda kaldım” dedi. 

    DAVA BİLE AÇILMADI

    Okula devam edemeyen S.G.A., 7 Ekim’de, Çavdır Meslek Yüksekokulu’na başvurarak kayıt dondurma talebinde bulundu. Dondurma işlemi kabul edilmeyen S.G.A., okula da devam etmedi. Bu süreçte YÖK, şüpheli araştırma görevlisini meslekten çıkardı ancak savcılık olaya ilişkin yaklaşık bir yıl geçmesine karşın dava açmadı. 

    BAŞKA MAĞDURLAR VAR

    Öğrencinin avukatları Çağrı Ayhan Şenel ve Birgül Tavşan Kayıran, müvekkillerinin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Müvekkil, yaşamış olduğu travmanın ardından okuldaki diğer öğretim görevlilerinin ve bazı grup öğrencilerin de aşağılama, hakaret ve iftiralarına maruz kalmış, dışlanarak ötekileştirilmiş ve adı geçen öğretim görevlisi hakkındaki şikâyetini geri çekmediği müddetçe okulu bitirmesinin engelleneceği konusunda tehdit edilmiş hatta ölüm tehditleri dahi almıştır. Müvekkil, Ankara’daki ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştır. Çavdır Meslek Yüksek Okulu’nda, M.Ö.T’nin cinsel saldırısına uğrayan başka kız öğrenciler de vardır ancak mağdurlar susturulmuşlardır.” (HABER MERKEZİ)

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