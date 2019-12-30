Uyuz vakalarında artış nedeniyle hastalara ilaç yetiştirilemiyor

Uyuz hastalığının son günlerde arttığına ilişkin iddialar önce sosyal medyada yer aldı. Ardından CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye’de uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı’na soru önergesi verdi. İstanbul Tabip Odası ise ‘İstanbul Halkını Uyuz Konusunda Uyarıyoruz’ başlığıyla, uyuz hastalığına karşı neler yapılması gerektiğini anlatan yazılı açıklama yaptı.

Bu gelişme üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki uyuz vakalarının arttığı iddialarına karşı çıktı. Memişoğlu yaptığı açıklamada “Uyuz vakaları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Ama şunu söyleyeyim; geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil” dedi

"SALGIN DİYEMEYİZ, ANCAK VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Gazete Duvar'dan Sadık Güleç'in haberine göre iddiaları, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk’le konuştu.

Osman Öztürk "Uyuz salgını var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Salgın, halk sağlığında daha teknik bir tabir. Salgın dememiz için belli kriterleri bilmemiz gerikiyor. O yüzden salgın diyemeyiz. O nedenle açıklamada salgın demedik. Takdir edersiniz ki bu konudaki istatistikler bizim elimizde değil. Onlar sağlık müdürlüğünde var. Ama koruyucu sağlık hekimliğinde çalışan arkadaşlardan bu yıl çok sayıda vaka geldiği şeklinde bildirimler var. Nitekim Eczacılar Odası’nda çalışan arkadaşlardan da benzer bildirimler geldi. Onlar da ‘ilaç yetiştiremiyoruz’ diyorlar. Yani onlar uyuz ilaçlarına olan talebi bildikleri için raflarında belirli oranda bulunduruyorlar. Fakat bu yıl çok sayıda talep geldiğini söylüyorlar. O yüzden böyle bir açıklama yaptık."

"KIŞ AYLARINDA ARTIYOR"

Uyuz salgının normalde de olabileceğine ancak kış aylarında artığına dikkat çeken Öztürk, "Kış aylarında insanlar kapalı ortamlarda daha çok bulundukları için daha da artar. Dünya da bilimsel olarak uyuz salgını diye bir tabir çok kullanılmaz. Sıklığı artar. Ama son aylarda bize sahadan böyle veriler geliyor. Bu konuda doktor arkadaşlarımız ile konuştuğumuzda bu yıl evet geçen yıla göre çok fazla hasta geliyor diyorlar. Gözleme dayalı bir tespit bu" diye belirtti.

TEDAVİ SÜRECİ UZAYINCA, HASTALIK DA YAYGINLAŞIYOR

Yurtlar, okullar, bakım evleri, oteller, ulaşım araçlarının bulaşma için uygun ortam yarattığına dikkat çeken Öztürk, uyuz için kullanılan ilaçlara karşı hastalığın direnç göstermiş olabileceğini ifade etti: "Sanki bu yıl daha dirençli. Bunu net olarak ifade etmeyeyim. Laboratuvar deneylerine dayanan bir şey değil. Ancak gözleme dayalı olarak böyle bir durum var. Hekimlerimizin sahadaki gözlemleri, uyuz hastalığının tedaviye daha dirençli olduğu şeklinde. Bu durum yaygınlığı da sağlayabilir. Yani geçmişte bilinen ilaçlar ile bir haftada tedavi ediyorsanız, bu bir haftada on kişiye bulaşır. Ama direnç kazanmışsa aynı ilaç ile iki haftada tedavi edersiniz. Bu iki haftada yirmi kişiye bulaşır."

AİLEDE BİR KİŞİDE VARSA YETİYOR

Uyuzun kolay bulaşan bir hastalık olduğunu belirten Öztürk, "Özellikle aynı eşyaları kullanmakla geçebilir. En başlatanı ailedir. Eşler arasında kolay bulaşır. Mutlaka vücudun bir teması gerekmeyebilir. Aynı yatağı, eşyayı kullanmakla da geçer. On beş yirmi dakikalık bir temasla bulaşabilir. Aynı koltuğu kullanan insanlardan birbirine geçebilir. O yüzden bir ailede bir kişide uyuz hastalığı tespit edilmişse aynı ailenin bütün fertleri tedavi edilir. Yani bulaşma riski olduğu için hastalık olmasa da tedavi uygulanır" diye ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Sağlık örgütleri İstanbul için uyuz uyarısı yaptı

Reklam