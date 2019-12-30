30 Aralık 2019 08:53
Kayseri'de 12 işçi zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Kayseri'de iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18'inci caddedeki iplik fabrikasında iddiaya göre akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine fabrika yetkililerine haber verdi. İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince, 5 fabrika işçisi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, diğer 7 kişi kentte diğer hastanelere kaldırıldı. İşçilerin polise verdiği bilgiye göre yemekte yoğurtlu makarna, kıymalı patates ve mercimek çorbası yediler.
Polisin soruşturma başlattığı belirtildi. (DHA)
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