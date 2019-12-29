HDP Kocaeli Genel Kurulunda konuşan Oluç: HDP kendine düşen görevi yerine getirecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Örgütü, 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda konuşan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, "Bu iktidar gidicidir, elbette gidecek. Biz de bu durumda öncü rol oynayacağız. Demokrasi ve barış mücadelemizi sürdüreceğiz, gündem değiştirme konularına yanaşmayacağız. Umudu büyüteceğiz, bunu herkese ulaştıracağız. Yeni dönemde, bu ucube sistemden kurtulma yolunda HDP kendine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

İzmit'te Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurula; HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Eski AB Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca, Emek Partisi, Halkevleri, Sol Parti, SYKP, SODAP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Dersimliler Derneği, Alevi Kültür Derneği ve KESK üye ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda yöre derneği de katıldı.

Divanın oluşturulmasının ardından kürsüye çıkan mevcut İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, “Diğer İl Eş Başkanımız Leyla Aygün, hiçbir kanun ve nizama uymayan sebeplerle burada değil. Onunla birlikte son dönemde 15 arkadaşımız tutuklandı, bu baskıyı kabul etmiyoruz" dedi.

AKP'nin yenilmezlik ünvanının elinden alındığını ifade eden Işık, "AKP ve yandaşları ile sistemden beslenen kesimlerin HDP’ye karşı saldırmalarının sebebi AKP’yi iktidardan etmemizdir. Toplum tarafından anlaşıldıkça büyüyen, büyüdükçe egemen kesimlerin uykularını kaçırarak AKP’nin yenilmezlik unvanını elinden alındığını kısa vadede tüm Türkiye toplumlarına gösterdik” dedi.

"GİDİYORLAR VE GİDECEKLER"

Işık'ın ardından kürsüye çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu, Mecliste mazlumların sesi olmaya çalıştığını belirterek, "Cezaevlerinde en çok üyesi olan partiyiz. Bizleri cezaevlerine tıkarak Türkiye’deki sorunları örtbas etmeye çalışıyorlar. Zannediyorlar ki insanları cezaevlerine tıkarak Kürt meselesini yenebilecekler. Bir halkı asimile edebileceklerini, imha edebileceklerini zannediyorlar. Kürt halkının direnci ortada. Kürt meselesini bu zorba tavırlarla yok edemezler. Tüm mağdurlar ve mazlumların sesi olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM’de görüşülen bütçeye dair de konuşan Gergerlioğlu, "Bu halkın değil sarayın bütçesidir. İktidar partisine sadece karşı çıkmıyoruz, aynı zamanda onlara acıyoruz. Çünkü onlar da sarayın tahakkümü altında, önlerine ne geliyorsa onaylıyorlar. Anayasayı açıkça çiğniyorlar. Bu bütçe zengin ile fakir arasındaki uçurumu artırmıştır" dedi.

Asgari ücrete dair "Bu yaşanacak bir ücret değil" diyen Gergerlioğlu, sözlerini "Korkmayalım, yılmayalım. Çürümüşler, kokuşmuşlar, gidiyorlar ve gidecekler" ifadelerini dile getirdi.

Eski AB Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca ise "HDP'yi kapatmıyorlar, kitlesinin umudunu kırmaya çalışıyorlar ama o umut her geçen gün daha da yeşeriyor. HDP'ye yönelik saldırı tüm emek ve demokrasi güçlerine yapılmıştır. Birleşmek, yan yana gelmek bu dönem hiç olmadığı kadar gereklidir" dedi.

Parti içine de eleştiride bulunan Konca, "Bizleri de eleştiriyorum. üye sayımızı artırmalı, işçi sınıfı ile daha çok yan yana gelmeli, emek mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE UCUBE BİR SİSTEM OLMAZ"

Roboski katliamını ve yetkililerin umursamaz tavırlarını lanetleyerek sözlerine başlayan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, "Mücadelemizden asla vazgeçmedik, boyun eğmedik. İçeride olan siyasi rehinelerimizi özgürleştireceğiz, onlarla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Tekçi bir anlayışlar bütün farklılıkların ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirten Oluç, "Kayyumları atasanız da Kürt halkı iradesine sahip çıkacak dedik, öyle de oldu. Halkımız demokratik siyaset ve hukuk içinde kalarak cevabını verecektir. Bunlar Kürt halkına düşman, sadece Türkiye içerisinde de değil. Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki Kürt'e de düşman. Tekçi bir anlayışla bütün farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sistemin demokrasiyi ortadan kaldırdığını söyleyen Oluç, "Böyle ucube bir sistem olmaz. Bu iktidar gidicidir, elbette gidecek. Biz de bu durumda öncü rol oynayacağız. Demokrasi ve barış mücadelemizi sürdüreceğiz, gündem değiştirme konularına yanaşmayacağız. Umudu büyüteceğiz, bunu herkese ulaştıracağız. Yeni dönemde, bu ucube sistemden kurtulma yolunda HDP kendine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

"KÜRT HALKINA BASKI UYGULAYANLA SANA 2 BİN 324 LİRA ASGARİ ÜCRETİ REVA GÖREN AYNI"

Oluç'un ardından konuk konuşmalarına geçildi. Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, salondaki mücadele kararlılığına değinerek baskıların bu kararlılıkla geriletilebileceğini söyledi. Sürecin hızlandırılması gerektiğini de ifade eden Erkan, "Hangi milliyetten olursa olsun, emekçilere anlatmamız gerekenler var. Bugün Kürt halkına baskı uygulayanla sana o 2 bin 324 lira asgari ücreti reva gören aynı. Bugün Kürt siyasetçilerini cezaevlerine atanlarla sana metal TİS sürecinde sefaleti dayatanlar aynı odaklar. O halde demokrasi için, özgürlükler için bir araya gelmek, mücadele etmek gerekiyor. Bunu yapmak zor ama anlatacağız, çalışacağız. Onlar yok olmaya mahkum ama bunu hızlandırmaya ihtiyacımız var" dedi.

Dersimliler Derneği Şube Başkanı Ruhi Çelik ise, "Devletin Alevisi olmadık, Erdoğan'ın Alevisi olmadık, Ahmet Davutoğlu'nun da Alevisi olmayacağız" diye konuştu.

SEÇİME TEK LİSTEYLE GİDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan seçim tek listeyle gerçekleştirildi. Mehmet Selim Akboğa ve tutuklu bulunan Leyla Aygün’ün İl Eş Başkanları olarak görev alacağı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Kureyş Bilgiç, Selda İlgöz Kocayiğit, İrfan Demirkaya, Aynur Santo, Hasan Turhanlı, Sibel Sonkur, Coşkun Ova Şeyhoğlu, Yazgül Geçit, Ayhan Akmaz, Tuncer Meriç, Zekeriya Aktaş, Nurullah Yaşar, Seracettin Başboğa, Deniz Atalay. (Kocaeli/EVRENSEL)

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