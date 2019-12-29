Evrensel dağıtanlara "çevreyi rahatsız etmek"ten ceza!
Elazığ'da polis, Evrensel gazetesi dağıtanlara "Çevreyi rahatsız ediyorsunuz" diyerek Kabahatler Kanunu'ndan para cezası yazdı.
Fotoğraf: Evrensel
Elazığ'da "Almanak 2019" ekinin çıktığı gün Evrensel ile dayanışmak amacıyla gazeteyi dağıtanlara Kabahatler Kanunu'ndan para cezası yazıldı.
Yıldız Bağları Mahallesi'nde gazetenin dağıtımı esnasında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan polisler, "Şikayet var, çevreyi rahatsız ediyorsunuz" diyerek dağıtımcılara 153 lira para cezası yazdı.
Dağıtımcılar, cezaya itiraz edeceklerini söyledi. (Elazığ/EVRENSEL)
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