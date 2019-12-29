Bingöl’de şüpheli ölüm: Helin Yüce'nin yaşamına son verdiği iddia edildi
Bingöl’de Helin Yüce isimli genç bir kadının yaşamına son verdiği iddia edildi.
Fotoğraf: MA
Bingöl'ün Uydukent Mahallesi'nde Helin Yüce (17) adlı genç bir kadının intihar ettiği ileri sürüldü.
İddialara göre Yüce, dün gece saat 23.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katından atladı.
Mezopotamya Ajansının aktardığına göre çevredekilerin 112'yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yüce'yi Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yüce, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada #Helin etiketiyle, Yüce'nin ailesi tarafından zorla evlendirilmeye çalışıldığına yönelik iddialar paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)
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