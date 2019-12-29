Bingöl’de şüpheli ölüm: Helin Yüce'nin yaşamına son verdiği iddia edildi

Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma

Hatay'da zehirlenen bir köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi, "Bir çoban kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi" dedi.