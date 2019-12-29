Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam beş üssüne saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Pentagon, ABD ordusunun Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'la bağlantılı Irak'ta üç, Suriye'de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın açıklamasında "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine evsahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata'ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kata'ib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır" denildi.

Açıklama, Irak'ın Kerkük kentinde bir üsse 30 roketle düzenlenen saldırıda ABD'li bir sözleşmeli çalışanın öldüğü, dört ABD askeri ve iki Irak kökenli askerin yaralandığına dair haberlerden iki gün sonra geldi.

Pentagon açıklamasında vurulan beş üste Kata'ib Hizbullah'ın koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve düzenlemek için kullandığı komuta-kontrol merkezleri ve silah depoları bulunduğu iddiasına yer verildi. (DIŞ HABERLER)

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