İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!

Burdur'daki bir ilkokulun bahçesinde 5, 9 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava açılan R.D. (48) ilk duruşmada çocukları suçladı. Savcılığın tutuksuz yargılama kararına itirazını reddeden mahkeme, bir de her gün uygulanan adli kontrol şartını haftada iki güne indirdi. Dava mart ayına ertelendi.

Demirören Haber Ajansının haberine göre Yeşilova'daki bir ilkokulun bahçesinde 8 Temmuz'da oyun oynayan kız çocukları Ş.D. (5), S.N.S. (9) ve A.D.'nin (11) yanına gelen R.D. "şişe çevirmece" oynadığı çocuklara, cinsel içerikli sorular yöneltti. Çocukların durumu anlattığı aileleri, R.D. hakkında şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı, tarafların ifadelerine başvurdu.

TUTUKSUZ YARGILAMA KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Gözaltına alınan R.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, mahkemenin tutuksuz yargılama kararına itiraz ederek, R.D. hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından R.D.'nin yargılanmasına Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık R.D. ile kız çocuklarının ifadeleri alındı.

ÇOCUKLARI SUÇLADI

R.D. duruşmadaki ifadesinde olaydan önceki gün torunu ve yanına aldıkları tavşanıyla okul bahçesinde gezdiğini söyledi. Parkta gezdiği sırada çocukların kendisine tavşanını sorduğunu anlatan R.D., çocukla bu şekilde tanıştıklarını, sonrasında "Oyun oynayalım mı" dediklerini öne sürerek "doğruluk mu cesaret mi" oyununu şişe çevirerek oynadıklarını iddia etti.

Oyun oynarken çocukların kendisine cinsel içerikli sorular yönelttiğini öne süren şahıs, "Bu muhabbet nereye gidiyor, sizi babanıza söyleyeceğim" dediğini ve ayrıldığını iddia etti. R.D., çocukların "Sizi babanıza söyleyeceğim" dediği için kendisini suçlardıklarını iddia etti.

"ŞİŞE BULUP GELDİ…"

11 yaşındaki A.D. ifadesinde, R.D'nin elinde topla parka gelerek "Top oynayalım mı" diye sorduğunu ve kabul ettiklerini söyledi. Ardından R.D.'nin şişe bulup geldiği ve "Şişe çevirmece oynayalım, ucu nereye gelirse o cevap verecek, arkaya gelirse o soracak" dediğini aktaran çocuk, R.D'nin sorduğu cinsel içerikli soruları anlattı. Bu soruların bir bölümünü de kulaklarına eğilerek sorduğunu anlatan çocuk, bir süre sonra R.D.'nin cep telefonunu almaya arabasına gittiğini, kendilerinin de hemen parktan ayrıldıklarını, durumu annesine anlattığını kaydetti.

"KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDİ"

9 yaşındaki S.N.S. de parka gelen R.D.'nin kendileriyle top oynadıktan sonra şişe bulup getirdiğini ve şişe çevirmece oynadıklarını anlattı. R.D.'ye yaşını sorduklarında '38' dediğini belirten S.N.S., adamı tanımadıklarını ve daha önce torununu parka getirdiğini gördüklerini belirterek, "Şişe çevirmece oynarken kötü şeyler söyledi…" şeklinde konuştu.

HEM TUTUKLANMADI, HEM DE ADLİ KONTROLÜ HAFTADA 2 GÜNE İNDİRİLDİ!

5 yaşındaki Ş.D.'nin ifadesine başvurmayan mahkeme, savcılığın tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, R.D.'ye her gün uygulanan adli kontrol şartını haftada iki güne indirdi. R.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı mart ayına erteledi. (HABER MERKEZİ)

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