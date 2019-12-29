Birleşik Metal-İş kongresinde 64 boş oy kullanıldı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının 20. Genel Kurulunda yapılan seçimlerde 64 boş oy kullanıldı.

Genel kurulun ikinci gün blok listeyle yapılan seçimlerde mevcut yönetimde yer alan isimlerde bir değişiklik olmadı. Seçim sonuçlarına göre 64 pusula boş çıktı.

Genel kurulun ilk günü Birleşik Metal-İş’in en büyük şubelerinden biri olan Gebze Şube delegeleri genel kurulu toplu bir şekilde terk etmişti. Gebze Şube’nin 75 delegesi olduğu belirtildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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