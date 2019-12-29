Mültecileri Bulgaristan diye Tekirdağ’da bıraktılar

İnsan kaçakçısı organizatörler, Bulgaristan’a götürmek için kişi başına 5 bin 200 dolar aldıkları Pakistanlı 29 mülteciyi, ‘Bulgaristan’ diyerek, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bıraktı.

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı yaptıkları kontroller sırasında Malkara karayolu kenarında yürüyen grubu fark etti. 29 kişinin yapılan incelemesinde yurtdışına geçiş yapmak isteyen Pakistanlı mülteciler olduğu belirlendi. Mülteciler, organizatörlerin kendilerini Bulgaristan’a götürmek için anlaştıklarını belirterek, araçla bulundukları yere getirilip bırakıldıklarını söyledi. Mülteciler, insan kaçakçılarına Bulgaristan’a götürülmeleri karşılığında kişi başına 5 bin 200 dolar ödediklerini söyledi.

‘KENDİMİZİ BULGARİSTAN’DA SANDIK’

Organizatörlerin, ‘Bizim aracımızın geleceği yer buraya kadar. Karşı tarafa geçmek için iznimiz yok. Siz şu tepeyi aştıktan sonra Bulgaristan’a ulaşacaksınız’ diyerek kendilerini bıraktıktan sonra yürümeye başladıklarını anlatarak, kendilerinin Bulgaristan’da olduklarını sandıklarını söyledi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi’ne gönderildi.

Jandarma ekipleri, organizatörleri yakalamak için çalışma başlattı. (Tekirdağ/DHA)