Liman-İş: 2020 mücadelenin büyüyeceği bir yıl olacak

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, 2019'un işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığı bir yıl olduğunu belirterek sendikanın 2020 yılında talepler için mücadeleyi büyüteceğini söyledi.

2019'un kadın cinayetlerinin, ekoloji sorunlarının, emperyalist güçlerin paylaşım kavgası nedeniyle çıkan savaşların arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Avcı, “Ülkemizde ise özelleştirmeler hız kesmeden devam etmiş, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımında karşılaşılan işten atma gibi sorunlar artış göstermiştir" dedi.

2019'un işçiler açısından işten atmaların yaygınlaştığı, iş cinayetlerinin arttığı bir yıl olduğuna dikkat çeken Avcı, şöyle devam etti:

"EYT'lilerin talepleri gün gibi ortada durmaktayken bu haklı ve yerinde olan talebin şiddetle reddedilmesi ise kabul edilebilir değildir. Yine asgari ücret, insanca yaşanacak ücret beklentisinin gerisinde kalmıştır. Vergide adaletin sağlanması 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başta işçi sınıfımızın en acil talepleri arasında yer almaktadır. Kamu kuruluşlarında taşeron işçilerle ilgili yapılan yasal düzenlemeler güdük kalmış ve 1 milyonu aşkın işçi halen toplu sözleşme haklarından yararlanamamaktadır.”

Bu sorunların, işçi ve emekçilerin 2020’de nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydeden Avcı, “Dünyada Şili, Ekvador, İran, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede emekçiler, adalet ve insanca yaşama talepleriyle sokaklarda mücadele sürdürmektedir. Yine ülkemizde de işçi ve emekçilerin düne oranla taleplerini daha ileriden ifade etme eğiliminde olduğu ortadadır” dedi.

Saldırılara karşı örgütlenme ve birlikte mücadele etme vurgusunu ön plana çıkardıklarını hatırlatan Avcı, “Sendikamız tüm işçi sınıfının birliğini esas almış ve bu nedenle başta İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olmak üzere birçok sendikal platformun kurulması ve birlikte mücadelenin örgütlenmesi için sorumluluk almış ve çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

2020 yılının dünya ve Türkiye işçi ve emekçilerine ve halklarına barış, huzur, demokrasi, insan hakları ve refah getirmesi dileğinde bulunan Avcı, Liman-İş’in 2020 yılında talepler için mücadeleyi büyüteceğini bildirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Liman-İş Sendikası: Asgari ücret lütuf değil, temel bir insan hakkıdır

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