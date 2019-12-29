Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 3.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde de AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.

Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni, HDP PM üyeleri, SYKP Eş Genel Başkanı, EMEP İl Başkanı ve Buca İlçe Başkanı, TİP İl Başkanı, HDP bileşenleri, İHD İzmir yönetimi, KESK Dönem Sözcüsü, Alevi Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Derneği, Dersim Kültür Derneği Başkanı ve Barış Anneleri katıldı. "Örgütlenelim, özgürleşelim", "Umut ve cesaret ile örgütlenelim, faşizmi yenelim" pankartlarının asıldığı salonda, "HDP susmadı susmayacak", "Jin, jiyan, azadi" sloganları atıldı.

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulu | Fotoğraf: Evrensel

"BARIŞTA ISRAR EDECEĞİZ"

Tek liste ile girilen genel kurulda divan oluşturulduktan sonra HDP İzmir eş başkanlarını konuştu. Eş Başkan Besriye Tekgür, örgütlülüğünün önemine vurgu yaparak kadına yönelik şiddet ve cinayetlere değindi. Belediyelere atanan kayyumları eleştiren Tekgür, tüm saldırılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

Eş Başkan Kadir Baydur ise "Siyasi parti, zulme ve baskıya karşı mücadelesine azimle, kararlılıkla devam etmektedir. Barışta ve ortak yaşam talebimizde ısrar edeceğiz. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm halkların barış mücadelesi sonuca ulaşacaktır” diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de “Gelecek özgür günleri hep birlikte kuracağız” dedi.

Serpil Kemalbay da "Tek adam rejimini birlikte yeneceğiz. Türkiye’de barışı ve demokrasiyi; işçilerin, emekçilerin, kadınların, doğanın özgürce, eşitçe bir arada yaşayabileceği bir ülkeyi yaratmak istiyoruz ve mutlaka yaratacağız” dedi.

"ORTAK MÜCADELE ELZEMDİR"

8. yılında Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak sözlerine başlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Roboski'ye adaletin hâlâ gelmediğini söyledi.

2019 yılını kısaca değerlendiren Buldan, “18 yıldır her umudu, her varlığı talan etmeye çalışan, doğadan tarihe ekonomiye kadar yağmalamaya çalışan bir gerçeklik var. Hiçbir projelerinde halkın kesesine bir şey katmayan bir AKP var. Onların tek dertleri kendi keseleri ve buna uygun davranmalarıdır. Önümüze konulan ilk sandıkta onları bu ülkeden kovmanın zamanıdır” dedi.

HDP'li belediyelere atanan kayyumlara değinen Buldan, “Bunlara rağmen özgürlük mücadelesinde ısrar ediyoruz. Onlar seçimle olmayanı zorbalıkla, zorbalıkla olmayanı da zorla almaya çalışıyorlar. Ama halkımızın önüne ilk ne zaman sandık koyulsa o kayyumlara yine cevap verilecek ve en büyük tokadı Kürt halkından yiyecekler. Bu uygulama bir utanç vesikasıdır. HDP olarak hiçbir güç, hiçbir zorbalık bizi mücadelemizden vazgeçiremez” dedi.

Buldan, “Urla’ya atanan kayyumu da demokratik kriterler açısından kabul etmiyoruz. Dayanışma içinde güç birliğiyle ortak mücadele yürütmek bu kadar elzemdir. Kurtuluş hep birlikte olacaktır” şeklinde konuştu.

"BARIŞ MÜZAKERESİ TÜRKİYE HALKLARIYLA GERÇEKLEŞECEK"

AKP hükümetinin Afrin ve Rojava’ya yönelik operasyonları eleştiren Buldan, “Biz biliyoruz ki bu planları kendi iktidarlarınızı ayakta tutmak için yapıyorsunuz. Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu kadar zulüm varken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinde iken AKP ile barış müzakere sürecinin başlamayacağını biliyoruz. Bu süreç, Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir. İzmir, Ankara, Antalya halkıyla, Kürt halkının kucaklaşacağı bir süreçle başlayacaktır” diye konuştu.

Buldan, son olarak kongrenin barışa ve özgürlüğe vesile olmasını diledi.

EŞ BAŞKANLAR GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Tek listeyle girilen seçimler tamamlandı. Mecvut eş başkanlar görevine devam ederken yönetimde bazı isimler değişti. (İzmir/EVRENSEL)

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