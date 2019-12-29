29 Aralık 2019 15:58

HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulunda konuşan Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.
Pervin Buldan

Pervin Buldan | Fotoğraf: Evrensel

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 3.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kurulda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde de AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.

Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni, HDP PM üyeleri, SYKP Eş Genel Başkanı, EMEP İl Başkanı ve Buca İlçe Başkanı, TİP İl Başkanı, HDP bileşenleri, İHD İzmir yönetimi, KESK Dönem Sözcüsü, Alevi Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Derneği, Dersim Kültür Derneği Başkanı ve Barış Anneleri katıldı. "Örgütlenelim, özgürleşelim", "Umut ve cesaret ile örgütlenelim, faşizmi yenelim" pankartlarının asıldığı salonda, "HDP susmadı susmayacak", "Jin, jiyan, azadi" sloganları atıldı.

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulu

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulu | Fotoğraf: Evrensel

"BARIŞTA ISRAR EDECEĞİZ"

Tek liste ile girilen genel kurulda divan oluşturulduktan sonra HDP İzmir eş başkanlarını konuştu.  Eş Başkan Besriye Tekgür, örgütlülüğünün önemine vurgu yaparak kadına yönelik şiddet ve cinayetlere değindi. Belediyelere atanan kayyumları eleştiren Tekgür, tüm saldırılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

Eş Başkan Kadir Baydur ise "Siyasi parti, zulme ve baskıya karşı mücadelesine azimle, kararlılıkla devam etmektedir. Barışta ve ortak yaşam talebimizde ısrar edeceğiz. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm halkların barış mücadelesi sonuca ulaşacaktır” diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de “Gelecek özgür günleri hep birlikte kuracağız” dedi.

Serpil Kemalbay da "Tek adam rejimini birlikte yeneceğiz. Türkiye’de barışı ve demokrasiyi; işçilerin, emekçilerin, kadınların, doğanın özgürce, eşitçe bir arada yaşayabileceği bir ülkeyi yaratmak istiyoruz ve mutlaka yaratacağız” dedi.

"ORTAK MÜCADELE ELZEMDİR"

8. yılında Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak sözlerine başlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Roboski'ye adaletin hâlâ gelmediğini söyledi.

2019 yılını kısaca değerlendiren Buldan, “18 yıldır her umudu, her varlığı talan etmeye çalışan, doğadan tarihe ekonomiye kadar yağmalamaya çalışan bir gerçeklik var. Hiçbir projelerinde halkın kesesine bir şey katmayan bir AKP var. Onların tek dertleri kendi keseleri ve buna uygun davranmalarıdır. Önümüze konulan ilk sandıkta onları bu ülkeden kovmanın zamanıdır” dedi.

HDP'li belediyelere atanan kayyumlara değinen Buldan, “Bunlara rağmen özgürlük mücadelesinde ısrar ediyoruz. Onlar seçimle olmayanı zorbalıkla, zorbalıkla olmayanı da zorla almaya çalışıyorlar. Ama halkımızın önüne ilk ne zaman sandık koyulsa o kayyumlara yine cevap verilecek ve en büyük tokadı Kürt halkından yiyecekler. Bu uygulama bir utanç vesikasıdır. HDP olarak hiçbir güç, hiçbir zorbalık bizi mücadelemizden vazgeçiremez” dedi.

Buldan, “Urla’ya atanan kayyumu da demokratik kriterler açısından kabul etmiyoruz. Dayanışma içinde güç birliğiyle ortak mücadele yürütmek bu kadar elzemdir. Kurtuluş hep birlikte olacaktır” şeklinde konuştu.

"BARIŞ MÜZAKERESİ TÜRKİYE HALKLARIYLA GERÇEKLEŞECEK"

AKP hükümetinin Afrin ve Rojava’ya yönelik operasyonları eleştiren Buldan, “Biz biliyoruz ki bu planları kendi iktidarlarınızı ayakta tutmak için yapıyorsunuz. Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu kadar zulüm varken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinde iken AKP ile barış müzakere sürecinin başlamayacağını biliyoruz. Bu süreç, Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir. İzmir, Ankara, Antalya halkıyla, Kürt halkının kucaklaşacağı bir süreçle başlayacaktır” diye konuştu.

Buldan, son olarak kongrenin barışa ve özgürlüğe vesile olmasını diledi.

EŞ BAŞKANLAR GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Tek listeyle girilen seçimler tamamlandı. Mecvut eş başkanlar görevine devam ederken yönetimde bazı isimler değişti. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli'de cinsel istismar ve Hafize Kurban davası eylemleri sürüyor. Kadınlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bantlarla insan zinciri oluşturdu.

HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulunda konuşan Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.

Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı

Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Roboski Katliamı’nın 8. yılında basın açıklaması yaptı: “Roboski Katliamı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur.”

Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

Denizlili kadınlar, cinsel istismar ve kocası tarafından katledilen Hafize Kurban'ın davasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

Eğitim Sen Denizli Şubesi ve Denizli Barosu, kentte bir tarikata ait olduğu belirtilen yurtta yaşanan cinsel istismara ilişkin açıklama yaptı.

EMEP Çiğli Örgütünde asgari ücret açıklaması: Sefalet ücretini kabul etmeyelim

EMEP Çiğli Örgütünde asgari ücret açıklaması: Sefalet ücretini kabul etmeyelim

Belirlenen asgari ücrete dair açıklama yapan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, "Sefalet ücretini kabul etmeyelim” çağrısı yaptı.

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, Hafize Kurban davasına çağırıyor

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, Hafize Kurban davasına çağırıyor

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, kentte yaşayan kadınları, eşi tarafından katledilen Hafize Kurban'a ilişklin davanın 3 Ocak'ta görülecek ikinci duruşmasına çağırdı.

Fason şirketler sahte sigorta yapıyor, fatura işçiye kesiliyor

Fason şirketler sahte sigorta yapıyor, fatura işçiye kesiliyor

Sigortası yapılmış gibi gösterilen işçiler, SGK'ye gittiklerinde çalıştıkları günler yok sayılıyor, emeklilik hakları için tekrar çalışmaları isteniyor.

Ege Üniversitesinde profesör kadrosu için verilecek ilanın şartları değiştirildi

Ege Üniversitesinde profesör kadrosu için verilecek ilanın şartları değiştirildi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Felsefe Bölümünün profesörlük kadrosu için vereceği ilanın şartını değiştirdi. Eğitim Sen yazılı açıklama ile duruma tepki gösterdi.

HDP İzmir İl Örgütü 29 Aralık’ta kongreye gidecek

HDP İzmir İl Örgütü 29 Aralık’ta kongreye gidecek

HDP İzmir İl Örgütü’nün 29 Aralık’ta yapılacak Olağan Kongresi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çiğli Gıda işçileri ücretlerinin düzensiz ödenmesine tepki gösterdi

Çiğli Gıda işçileri ücretlerinin düzensiz ödenmesine tepki gösterdi

Çiğli Gıda şirketinde çalışan işçilerin ücretlerini zamanında alamamasına ilişkin açıklama yapan Dev Turizm İş, "Taleplerimiz yerine getirilmediği taktirde yasal olarak haklarımızı kullanacağız" dedi.

Ceren Özdemir’in ismi İzmir’de parka verilecek

Ceren Özdemir’in ismi İzmir’de parka verilecek

Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir’in ismi Çiğli Balatçık'ta bulunan parka verilecek.