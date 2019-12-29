Uyuşturucu satışı on katın üzerinde arttı, kullanım yaşı düştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi çarpıcı uyuşturucu raporunu açıklayarak, “Uyuşturucu belası en çok geleceğimizi, gençlerimizi yok ediyor. Uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan kişilerin yaklaşık yarısı (yüzde 46,16) 18-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oran 2009 yılında yüzde 31,68’di” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma suçundan cezaevinde yatanların oranının 2009 yılına göre 2018’de yüzde 908 arttığını ifade ederek, “2018 yılında saatte 2 kişi uyuşturucu imal ve ticareti yapmaktan, günde 28 kişi uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdi” diye konuştu.

CHP’li İlgezdi uyuşturucunun gençlerin hayatını kararmaya devam ettiğini vurgulayarak, “2018 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin 4 bin 790’ı gençlerden oluştu. Aynı dönemde 15- 17 yaş grubu 254 çocuk ve 12- 14 yaş grubu 4 çocuk da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde!” diyerek acı tabloyu ortaya koydu.

UYUŞTURUCU SATIŞI YÜZDE BİN 36 ARTTI

“2018 yılında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile cezaevine girenlerin oranı 2009 yılına göre yüzde bin 36 artarak, 17 bin 902’ye yükseldi” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, uyuşturucu belasının gün geçtikçe arttığını, çözüm için somut adımlar atılmamasının uyuşturucu kullanımı ve satışının önünü açtığının altını çizdi.

İlgezdi 2018 yılında saate 2, günde 49, haftada ise 343 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile hapiste olduğunu açıkladı.

Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı için 2018'de cezaevine girenlerin yüzde 43,7'sinin bekar erkeklerden oluştuğunu kaydeden İlgezdi, “Bekar erkekleri, aynı suçtan cezaevine giren evli erkekler yüzde 40,4 oranı ile izledi” dedi.

Çocukların uyuşturucu belasından kurtarmak için yeterli çabanın gösterilmediğinin altını çizen Gamze Akkuş İlgezdi, “Uyuşturucu imali ve satışı nedeniyle 12-14 yaş grubundaki 98 çocuk cezaevinde yatıyor. 15- 17 yaş grubu 819 çocuk da yine uyuşturucu satışı ve imalatı nedeniyle cezaevinde” diye konuştu.

“2009 yılında tüm tutuklu ve hükümlülerin yalnızca yüzde 2.12'si uyuşturucu imal ve ticareti suçundan dolayı cezaevindeyken, bu orana 2018'de yüzde 6,7'ye fırladı” diyen İlgezdi, uyuşturucu ile mücadele için daha etkin bir çaba ve çalışmanın yapılması gerektiğini hatırlattı.

UYUŞTURUCU GENÇLERİMİZİ YOK EDİYOR

Uyuşturucu kullanımının gençler arasında çok ciddi şekilde yayıldığını ifade eden İlgezdi, “2018 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin yüzde 46,16’sı 18-24 yaş arası gençlerden oluştu. Bu oran 2009 yılında yüzde 31,68’di. 4 bin 790 gencin uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olduğu 2018 yılında, 15- 17 yaş grubu 254 çocuk ve 12- 14 yaş grubu 4 çocuk da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde. 2009 yılında uyuşturucu kullanmak suçundan 12-14 yaş grubundan cezaevine giren çocuk yokken, 15-17 yaş grubu ise sadece 12 kişi cezaevindeydi” dedi.

UYUŞTURUCU KULLANAN SAYISI YÜZDE 908 ARTTI

Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti nedeniyle cezaevine girenlerin oranı 2009’a göre yüzde 908, 2017 yılına göre ise yüzde 49,9 artarak 10 bin 375’e yükseldiğini açıklayarak, “2018 yılında günde 28, haftada 198 kişi uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdi” diye konuştu.

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle 2018'de cezaevine girenlerin yüzde 69,3'ünün bekar erkeklerden oluştuğunu kaydeden İlgezdi, “Bekar erkekleri, aynı suçtan cezaevine giren evli erkekler yüzde 28 oranı ile izledi.” dedi.

Uyuşturucu imal ve satışı nedeniyle cezaevine girenlerin oranları gibi uyuşturucu kullanımı nedeniyle cezaevine girenlerin oranının da patladığını söyleyen Gamze Akkuş İlgezdi, “2009 yılında tüm suçların yüzde 1,38'i uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girerken, bu orana 2018'de yüzde 3,9'a fırladı” diye konuştu.

Uyuşturucu konusundaki çarpıcı rakamları açıklayan İlgezdi, “Uyuşturucu toplumun en büyük sorunlarından biri olarak gün geçtikçe artarken, uyuşturucu imali ile satışı ve kullanımının önüne geçmek için yapılanların yetersiz kaldığı resmi Adalete Bakanlığı istatistikleri ile ortaya çıkıyor” dedi.

UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞI GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜYOR

“Uyuşturucu suçlarının 2018 yılında yaptığı patlama şaşırtıcı değil. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine girenlerin sayısının bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya artması uyuşturucu ile mücadele edilmediğinin kanıtı” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında günde 49 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yapmaktan, günde 28 kişinin ise uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdiğini kaydetti.

Yaşanan felaketi özetleyen rakamları açıklayan İlgezdi, “Uyuşturucu kullanma yaşı gün geçtikçe düşüyor. 2009 yılında 12-14 yaş arası uyuşturucu kullandığı için cezaevine giren çocuk bulunmazken, artık bu yaş grubunda da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan evlatlarımız var. Yıllar geçtikçe uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor, kullanımı ve ticareti artıyor. Sorunu çözmesi gerekenlerin bu konuda bir çaba harcamadığı da bu artışla gün yüzüne çıkıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Reklam