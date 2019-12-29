Savunma Bakanı Akar Libya iç savaşı için göz kırptı

Türkiye’nin Libya'ya asker gönderme tartışmaları Meclise taşınmadan iktidar kanadından arka arkaya açıklamalar geliyor. CHP, HDP ve İYİ Parti’nin karşı olduğu Libya’ya asker gönderilmesine karşı konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya asker gönderilmesine dair, “Bize bir görev verilirse yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya'ya askeri gönderilmesine ilişkin konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK'nin komuta kademesindeki komutanlarla Suriye sınırındaki Reyhanlı’ya geçti. Bakan Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı, talimatlar verdi.

Hulusi Akar, İdlib’deSoçi mutabakatı kapsamında TSK’ye ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, “Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz” dedi. Saldırılar sonrasında İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Akar, “Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." görüşünü dile getirdi.Mecliste CHP, HDP ve İYİ Partinin Libya’ya asker gönderilmesine karşı olduğu Libya’ya asker gönderilme tezkeresine dair konuşan Akar, “TSK, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)