İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Ücreti büyütmek için mücadeleyi yükseltelim

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, asgari ücretin 2 bin 324 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi, tüm işçilere insanca yaşanacak ücret için mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı için asgari ücretin 2324 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Sendikaların talepleri dikkate alınmadan yoksulluk ve sefalet ücreti olarak belirlenen yeni ücretin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada “Ayrıca asgari ücretin vergiden muaf tutulması talebinin de ret edilmesi kabul edilir değildir. 2020 yılı için insanca yaşanacak ücret talebimiz zorunluluğunu korumaktadır ve güncel bir mücadele talebi olarak orta yerde durmaktadır. Bu nedenle İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak tüm işçi kardeşlerimizi bu rakamı kabul etmemeye ve asgari ücretin insanca yaşanacak seviyeye çekilmesi için mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Sadaka değil insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Vergide adalet ve insanca yaşanacak ücret alana kadar mücadele büyütülerek devam edilecektir” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)