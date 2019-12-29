Museviler Hanuka Bayramı’nı kutladı

Museviler Galata Kulesi'nin yanında toplanıp Hanuka Bayramlarını kutladı. Beyoğlu Belediyesi ve Türk-Yahudi Toplumu’nun ortak düzenlediği etkinlikle 'Hanuka Bayramı' kutlandı. Hanuka Bayramı, Neve Şalom Sinagogu'nda edilen duaların ardından Galata Kulesi'nin yanında kutlandı. Konser eşliğinde başlayan bayram kutlaması, Hanuka Bayramını temsil eden mumların yakılmasıyla sona erdi. Hanuka Bayramı için konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi: “Bayramlar ortak kültürümüzün yaşaması ve geleceğe aktarılması konusunda ortak kültürün var olması ve yaşatılmasında hep bir zemin teşkil ettiler. Tıpkı Hanuka Bayramı gibi.” dedi.

HANUKA BAYRAMI NEDİR?

Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Musevi bayramıdır. Ayrıca “Işık Bayramı” ya da “Yeniden Adanma Bayramı” olarak da anılır. Hanukkah sözcüğü İbranice “adama, ithaf etmek” anlamlarına gelir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok ender olarak ocak başına denk gelir.

Festival, Hanukiya adı verilen, Menora’ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder. Hanukiya’nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş adı verilir ve bu kol her gün yanar. (HABER MERKEZİ)