AKP önündeki "Kanal İstanbul" eylemine polis müdahalesi: 3 kişi gözaltında

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri, AKP’nin ekolojik yapıyı yok etmesinden korkulan Kanal İstanbul projesini, AKP Kadıköy ilçe binası önünde protesto etti.

"Sana Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" pankartı açan eylemciler, "Kanal İstanbul demek doğanın yıkımı ve talanı demektir. Kanal İstanbul demek milyonlarca emekçinin daha fazla yoksullaşması demektir. Kanal İstanbul demek onlarca hayvan türünün hayatını kaybetmesi demektir. Kanal İstanbul demek ormanlarımızı, su havzalarımızı kaybetmemiz demek. AKP yandaşları bu proje ile daha fazla zenginleşecek. Kanal İstanbul bizim vergilerimizle yapılacak. Kanal İstanbul'u protesto etmek, yaşam hakkımızı savunmak en doğal, demokratik hakkımız. Biz bu projeyi yaptırmayacağız. Kanal İstanbul iptal olana kadar sokaklardayız" açıklaması yaptı.

"Kanala hayır" sloganları atan SGDF Eşbaşkanı Deniz Bahçeci, SGDF üyesi Mert Karatağ ve ESP üyesi Gamze Toprak polis tarafından darbedilerek gözaltına alındı.

Haber takibi yapan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp da darbedilerek gözaltına alındı. Çevredekilerin tepkisi üzerine Gayıp serbest bırakıldı. (İstanbul/MA)

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