CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımda yasaklanmış ilaçlar kullanılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Tarımsal üretimde kullanımı yasaklanan carbendazim içerikli tarım ilacının toplatılıp toplatılmadığına ilişkin” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru önergesine yanıt geldi. Bakan Pakdemirli, Ocak 2018 yılında tarımsal üretimde kullanılması yasaklanan ‘Carbendazim’ aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin imalatı ve ithalatının 23.07.2017 tarihinde, kullanımının ise 01.01.2018 tarihinde sonlandırıldığını iddia etti. Bakan'ın yanıtında şunlara yer verildi:

“Carbendazim aktif maddesinin kullanımının sonlandırıldığından itibaren piyasaya arzına ve satışına müsaade edilmemektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilen özel gıda kontrol laboratuvarları ve Bakanlığımıza bağlı Gıda kontrol laboratuvar Müdürlüklerinde pestisit etken maddesi olan Carbendazim analizi yapılabilmektedir. 2011 yılından günümüze kadar Rusya Federasyonundan zirai ilaç kalıntısı yönünden herhangi bir bildirim alınmamış ve zirai ilaç kalıntısı nedeniyle Rusya Federasyonundan geri dönen ürün bulunmamaktadır. Çeşitli sebeplerle ülkemize iade edilen ürünler Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenilirliği yönünden denetime tabi tutulmakta, ülkemiz mevzuatına uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilmektedir.”

KAYITLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde pestisit kalıntıları nedeniyle Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi sitesine kaydedilen 722 adet kayıt olduğunu, Bakanlığın yasaklı pestisit listesi ile birlikte dikkatle gözden geçirildiğinde tarımda kullanılması yasak çok sayıda pestisitin yurt dışına gönderilen gıda ürünlerinde tespit edildiğinin görüleceğini söyledi.

Gürer'in açıklaması şöyle: “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Rusya Federasyonu ile yaşanan Carbendazim kalıntısı krizi nedeniyle valiliklere gönderdiği yazı ve RASSF (Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi)’nin kayıtları Carbendazim'in Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç edilen ürünlerde sıklıkla tespit edildiğini söylüyor. Bakan'ın bu konudan haberdar olmaması mümkün mü?

‘BAKANLIK İŞİNİ İYİ YAPMIYOR’

RASSF sistemine girerek 01 Ocak 2010 ile 09 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki kayıtlar gözden geçirildiğinde Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde pestisit kalıntıları nedeniyle siteye kaydedilen 722 adet kayıt olduğu görülecektir. Bu kayıtlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yasaklı pestisit listesi ile birlikte dikkatle gözden geçirildiğinde tarımda kullanılması yasak çok sayıda pestisitin Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde tespit edildiği de görülecektir. Bir başka deyişle kullanılması yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye tarımında pek çok pestisit hâlâ kullanılıyor. İhracatta yaşanan sorunlar da zaten Bakanlığın alması gereken önlemleri almadığını ya da bu konuda işini iyi yapmadığını gösteriyor.” (HABER MERKEZİ)