Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlenen bir köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine adli soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, sosal medyadaki iddialara tepki göstererek "Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi" dedi. Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

"İĞNE YAPTIKTAN SONRA KUYUDAN ÇIKARDIM, 5-10 DAKİKA SONRA ÖLDÜ"

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek | Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan köpeğin sahibi Abidin Bövelek, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü. Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

Kendisinin de bir "hayvansever" olarak tanımlayan Bövelek, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BABA BÖVELEK: BİLSEM ZEHİRLEYENİ VURURUM

Mustafa Bövelek | Fotoğraf: DHA

Abidin Bövelek'in babası Mustafa Bövelek, oğlunun "hayvansever" olduğunu ve köpeği kendilerinin zehirlemediği söyledi. Bövelek, "Köpek benim. İmkanı yok, benim oğlum köpeği çok sever. Birlikte yatar, herkes sever hayvanını, benim oğlum da çok sever. Neymiş, benim oğlum kendisi zehirlemiş. Zehirlenmeye karşı koruyucu iğneyi evden götürdüler. Çocuklar kurtaramadılar. Köpeği kimin zehirlediğini bilmiyoruz. Gözümüzle görmediğimiz bir şeyi söyleyemeyiz. Bilsem zehirleyeni vururum. İnsan kendi köpeğini zehirler mi? Evimizde başka köpeğimiz de var. Çok zorumuza gitti, bunun düzeltmesini istiyoruz" dedi.

"ARAZİDE ZEHİRLENDİ"

Abidin Bövelek'in kayınvalidesi Fatma Bereket de damadının köpekleri çok sevdiğini, görüntülerdeki köpeğin arazide zehirlendiğini, olayın ardından Bövelek'in çocuklarının da çok ağladığını kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da görüntülere yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaş, "Dün gece haberini aldığımız, sosyal medyada paylaşılan, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. Failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Hassa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada tahkikat başlatıldığı belirtildi ve görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği bildirildi.

Kaymakamlık, köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadelerinin alındığını ve adli soruşturma işlemine başlandığı açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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