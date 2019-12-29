29 Aralık 2019 15:17

CHP, Saray’ın 2019 notunu açıkladı: İşsizlikte başı çekiyor, özgürlüklerde sonuncu

CHP Bilim Platformu, “Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı politika notunu açıkladı.

Bölge illerinde geçici iş ilanları sonucu İŞKUR önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor | Fotoğraf: DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    CHP Bilim Platformu'nun hazırladığı “Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı politika notuna göre, Türkiye demokrasiden ekonomiye, dış politikadan eğitime ve toplumsal huzura kadar her alanda dünya sıralamalarının gerisinde kaldı. Araştırmada yer alan verilere göre özgürlükler, yargı bağımsızlığı ve barış endeksinde son sıralarda olan Türkiye, işsizlikte, kadınlar için tehlikeli sokaklarda, sahte ve şaibeli yayınlarda ise başı çekiyor. 

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu, “Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı bir politika notu hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir buçuk yıllık faturasının çıkarıldığı politika notu, OECD, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu gibi yaklaşık 40 uluslararası saygın düşünce kuruluşunun verileri aktarıldı. Politika notunda, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, ekonomi, eğitim, dış politika, liyakat, kurumsal işleyiş ve toplumsal barıştan oluşan 6 alt başlıktaki bütün temel göstergelerde Türkiye’nin küme düştüğü ifade edildi. 

    DEMOKRASİDE BÜYÜK GERİLEME

    Türkiye'nin 6 konu başlığında ele alındığı politika notunda yer alan veriler şöyle;

    • Freedom House’un 2019 yılı raporunda Türkiye, 100 üzerinden 31 puan alarak özgür olmayan ülkeler statüsünde değerlendirildi ve temel özgürlükler bakımından, Pakistan, Irak gibi ülkelerden daha az özgür olarak değerlendirildi. Türkiye, dünyada demokrasisi son 10 yılda en çok gerileyen iki ülkeden birisi. Türkiye, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada yer aldı. Türkiye, yargı bağımsızlığı sıralamasında 2007’de 50. sıradayken 2019 yılında 104. sıraya geriledi.
    • Türkiye, Basın özgürlüğü konusunda 2002’de 100. sıradayken, 2019’da 157. sıraya geriledi. AKP iktidara geldiğinde Pakistan’ın 19 sıra önünde bulunan Türkiye, 2019’da Pakistan’ın 15 sıra gerisine düştü. OECD ülkeleri içerisinde ise medya özgürlüğü ve medya çoğulculuğu sıralamalarında da en sonuncu ülke oldu. Türkiye, Çin’den sonra dünyada en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke haline geldi. Twitter’ın verilerine göre, Türkiye Twitter’a resmi kanallar üzerinden en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ülke oldu. 

    İŞSİZ SAYISI AVRUPA'DAKİNİN ÜÇTE BİRİNE ULAŞTI

    • Ekonominin büyük bir krize girdiği AKP döneminde Türkiye, ekonomi göstergelerinde geriledi. Ülke, makro ekonomik göstergelerin istikrarına dair yapılan sıralamada son dokuz yılda 64. sıradan 129. sıraya geriledi. Enflasyon endekslerinde 141 ülke içerisinde ise 131. ülke konumuna kadar geriledi. Oysa 10 yıl önce Türkiye, 43 sıra daha iyi konumda, 88. sırada yer almaktaydı. Türkiye’deki işsiz sayısı ise 28 AB ülkesindeki toplam işsiz sayısının üçte birine eşit. 

    ASGARİ ÜCRET, YAYGIN ÜCRET OLDU 

    • Türkiye'de asgari ücret, Avrupa’daki 30 ülke arasında en düşük 4. asgari ücret. Dahası, Türkiye’de çalışanların yaklaşık yüzde 40’ından fazlası asgari ücret seviyesinde maaş alıyor. AB ülkelerinde ise asgari ücretle çalışanların toplam çalışan nüfusuna oranı yaklaşık yüzde 8. Türkiye, zengin ile yoksul arasındaki farkın en çok olduğu sondan 2. Avrupa ülkesi oldu. Emeklilik sistemi yapılan çalışmalarda, dünyanın Tayland ve Arjantin’den sonraki en kötü emeklilik sistemi olarak kabul edilmektedir. Türkiye, 35 OECD ülkesi içerisinde 2018 yılında gıda enflasyonu en yüksek ülke oldu.

    ÜNİVERSİTELER DEĞİL, ŞAİBELİ YAYINLAR İLK SIRALARDA

    • Eğitim politikaları sıralamalarında OECD ülkeleri arasında Macaristan’la birlikte en kötü konumda bulunan iki ülkeden biri Türkiye oldu. AKP döneminde eğitime erişimde de eşitsizlikler arttı ve Türkiye, 41 OECD ülkesi arasında en adaletsiz eğitim fırsatı sunan ülke haline geldi. Eğitimli genç nüfusuna umut olamayan AKP Türkiye’si, beyin göçünü de durduramadı. 
    • Ayrıca Türkiye sahte, şaibeli ve para karşılığı en çok yayın yapılan 3. ülke oldu.  Yükseköğretime yönelik baskıcı ve partizan yönetim anlayışı sonucunda, 2010 yılında Times Higher Education endeksinde bazı devlet üniversiteleri ilk 100’de yer alırken, 2018 yılından bu yana aynı sıralamada hiçbir devlet üniversitesi ilk 500 içerisinde yer alamadı. 

    DIŞ POLİTİKADA KIRILGAN ÜLKE

    • Saray rejiminin tutarsız, hayali ve hamasi dış politikası Türkiye’nin savaşı gerekmedikçe bir suç sayan anlayışı terk ettiğini gösterdi. Türkiye, Küresel Barış Endeksi’nde 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Kırılgan Devletler Endeksi’nde büyük bir düşüş yaşayan Türkiye, 2019 yılında 178 ülke arasında en kırılgan 59. ülke konumuna geldi. Bu konumuyla yüksek uyarı veren İran, Mısır, Lübnan gibi ülkelerle aynı statüye ulaştı.

    LİYAKAT VE EHLİYET YOK EDİLDİ

    • Hakim ve savcı atamalarını tarafsızlık ve liyakat esaslarına göre yapma konusunda Türkiye, en kötü 5. OECD ülkesi oldu. Yargının siyasi baskılardan etkilenmesi sonucunda, yargı süreçlerinde yolsuzluğu önleme sıralamasında en zayıf OECD ülkesi haline gelen Türkiye, 2009 yılında 167 ülke arasında yargı sistemine ve mahkemelere güven sıralamasında 31. sıradayken 72 sıra gerileyerek 103. sıraya düştü. 

    KADIN GEZGİNLER İÇİN TEHLİKELİ ÜLKE

    • Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı yönetim anlayışı, yurttaşların kendilerini mutsuz ve çaresiz hissetmesine neden oluyor. 2017 yılında en mutlu 69. ülke olan Türkiye, 2019 yılında 10 sıra gerileyerek 79. sıraya düştü. Türkiye, 41 OECD ülkesi arasında ayrımcılığın en çok olduğu ülke olan Türkiye, 132 ülke arasında ten rengi, etnik kökeni ya da dini inançları dolayısıyla insanların fiziksel saldırıya uğrayacağı endişesi taşıdığı 78. ülke oldu. Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasında 153 ülke arasında 130. sırada ve Tunus, Nijerya gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Cinsiyetler arası eşit işe eşit ücret sıralamasında Türkiye son 12 yılda 21 sıra gerileyerek, 106. sırada yer aldı. Türkiye, kadın gezginler için en tehlikeli 20 yer arasında yer aldı ve sokakları en güvensiz 8. ülke olarak gösterildi.

     

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