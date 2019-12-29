TMMOB Kocaeli'de açıklama yaptı: Kanal İstanbul ile Kocaeli de çok şey kaybedecek

İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılacağı öne sürülen "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya; CHP, Emek Partisi, Sol Parti, SYKP, Halkevleri, DİSK ve KESK üyelerinin yanısıra çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Açıklamanın ardından yapılan toplantıda Pazartesi günü saat 14.30'da İzmit PTT önünde buluşarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere itiraz dilekçelerini gönderme kararı da alındı.

TMMOB Kocaeli İKK İl Sekreteri Murat Kürekçi, "Öncelikle projenin sorumlularının, konunun tarafı olan meslek odalarının göz ardı edildiğinin kamuoyunca bilinmesi gerekmektedir” dedi.

Kanal İstanbul projesiyle Kocaeli de dahil Türkiye'nin çok şey kaybedeceğini söyleyen Kürekçi, "Kanal İstanbul Projesiyle başta İstanbul, Trakya, Kocaeli ve Türkiye çok şey kaybedecek. Bu projeyle ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği ipotek altına alınmaktadır. Topraklarımız, başta bir grup sermaye çevresi, Katarlılar vb. olmak üzere ranta teslim edilmektedir. Süreçlerde, İstanbul Halkı, TMMOB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere adeta herkes duyulmazdan gelinmektedir” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

İstanbullular Kanal İstanbul'a itiraz ediyor: Kanala var emekçiye yok!

Muhtarlara Kanal İstanbul baskısı: Konuşmayın, yazı yazmayın, paylaşım yapmayın

Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

Reklam