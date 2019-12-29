EMEP: Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır

Şırnak’ta 28 Aralık 2011 tarihinde gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı’nın 8’inci yıl dönümüne dair Emek Partisi (EMEP) Bölge Örgütü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır!” denildi.

8 YILDIR KAPANMAYAN YARA

Roboski Katliamı’nın toplum vicdanına açtığı yaranın 8 yıldır kapanmadığı belirtilen açıklamada, “On dokuzu çocuk otuz dört Kürt köylüsünün katillerinin cezalandırılması için 8 yıldır hiçbir adım atılmadı. Faillerin ve emri verenlerin kimler olduğu belli olmasına rağmen cezasızlık politikası uygulanmaya devam ediyor. Katliamın hemen ardından iktidar tarafından yapılan “Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak” açıklamaları hemen unutulmuş, Roboskili ailelerin yaralarının sağaltılması gerekirken 8 yılda defalarca kez silahlı askeri güçlerin baskılarına, saldırılarına maruz bırakılmışlardır” denildi.

KATLİAMIN AYDINLATILMASINI, SORUMLULULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORLAR

Kürt halkının, Roboskili ailelerin bu katliam karşısında istediklerinin katliamının aydınlatılması, sorumluların cezalandırılması olduğunu belirtilen açıklamada, “Ancak, bu talep karşısında ne yerel mahkemeler ne de uluslararası mahkemeler sorumluluğunu yerine getirmiştir. En son AİHM ‘belge eksikliği’ nedeniyle yapılan başvuruyu reddetmiş ve dava süreci başa dönmüştür. Bir kez daha bu kararın doğru olmadığını 34 Kürt köylüsünün ölümüyle sonuçlanmış bu katliamın sorumlularının ‘belge eksikliği’ sebebiyle aklanamayacağını hatırlatmak istiyoruz!” denildi.

"EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRIYORUZ"

AKP iktidarının, Kürt sorununu baskı ve şiddet yöntemi ile çözme politikasında ısrar ettiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “Kürtlerin, sınırların ötesindeki kazanımlarını da kendisi için tehdit olarak gören AKP iktidarının Kürt sorununa yaklaşımıyla Roboski Katliamı’na yaklaşımı aynıdır. Katliamının ardından dönemin genelkurmay başkanına ‘hassasiyetleri için’ teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı, bugün; seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atıyor, tek suçları demokratik siyaset yürütmek olan HDP eski eş genel başkanlarını hukuka uygun olmayan bir şekilde ceza evinde tutuyor, Kürt siyasi hareketini terörize etmek için bütün çabayı gösteriyor.

Sonuç olarak; Kürt sorununun barışçıl çözümü ve demokratik bir ülke mücadelesinin bir parçası olan Roboski Katliamının aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması, halka karşı işlenen suçların açığa çıkarılması için, bütün emek, barış, demokrasi güçlerini ortak mücadeleye çağırıyoruz!” (Diyarbakır/EVRENSEL)