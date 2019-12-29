İHD: 8 yıldır Roboski için adalet arıyoruz

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi Roboski Katliamı'nın 8. yıl dönümünde Beşiktaş Barbaros Hayrettinpaşa Meydanı'nda bir araya gelerek katliamda hayatını kaybedenleri andı, sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması istendi.

Anmaya İHD Eşbaşkanı Eren Keskin, HDP’li siyasetçiler ve çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Roboski'de katledilen gençlerin fotoğraflarının taşındığı anmada, mumlarla 8 yazıldı; “Edî Bese-artık yeter! Roboski katliamında 8. yıl”, “Roboski 8. yıl adalet…?” yazılı pankartları açıldı.

"ROBOSKİ İÇİN ADALET"

Anmada konuşma yapan İHD Eşbaşkanı Eren Keskin, katliamda yaşamını yitiren 34 Kürt gencini anarak sözlerine başladı. Keskin, “34 insanımızın katillerinin bir an önce ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Roboski için adalet istiyoruz” dedi.

YARDIM ULAŞMASI ENGELLENDİ

Keskin’in ardından basın açıklamasını okuyan İHD İstanbul Şube Sekreteri Leman Yurtsever, bundan tam 8 yıl önce 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski’de 19’u çocuk 34 kişinin katledildiklerini belirterek, “İnsanların önce köylerine ulaşması engellenmiş, sonra savaş uçaklarından atılan bombalarla bir saat içinde iki kez bombalanmışlardı. Ölen ve yaralanan köylülere yardım gitmesi ve olayın kamuoyuna duyurulması da engellenerek katliam büyütülmüştü” dedi.

KATLİAMIN ÜZERİ EL BİRLİĞİYLE ÖRTÜLDÜ

Geçen yıllara rağmen, “emri ben verdim” diyen dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ve sorumluluğu olan kişilerin yargı önüne çıkarılmadığının altını çizen Yurtsever, “Gülyazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve Diyarbakır Savcılığı’na nakledilen soruşturma dosyası, görevsizlik kararı verilerek Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderildi ve 2014 tarihinde takipsizlik kararı verilerek dosya kapatıldı. Roboskî katliamında yaşamını yitirenlerin yakınları ve katliamda yaralananlar tarafından bu karara yapılan itiraz da reddedilince, dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ancak bu adalet taleplerine Anayasa Mahkemesi de 24 Şubat 2015 tarihinde eksik evrak gerekçesi ile ret kararı verdi. 22 Ağustos 2016 tarihinde 281 bireysel başvuru ile katliam, bu kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de başvuruların yaşam hakkı ihlaline, dahası bir katliama ilişkin olduğunu göz ardı ederek, Anayasa Mahkemesi’ne kimi belgelerin geç sunulmuş olmasını gerekçe yaparak, başvurular hakkında 2018 Mayıs'ında kabul edilemezlik kararı verdi. Böylece, bir katliamın üzeri hem de el birliği yapılarak, cezasızlık zırhıyla örtüldü" diye konuştu

ADALET ARAYIŞI HİÇ DURMADI…

Roboskîli ailelerinin acılarına tutunup adalet ararken, kan parası verilerek susturulmak istendiğini belirten Yurtsever, acılarını kan parası ile değişmeyen ve adalet aramaya devam eden ailelerin sistematik saldırıların, baskıların hedefi haline getirildiğini hatırlattı.

Önceki yıl aynı yer ve saatte, 40 kişilik bir grubun Gülyazı Alay komutanlığından atılan havan toplarıyla bir kez daha vurulduğuna dikkat çeken Yurtsever, bu saldırıda Vedat Encu ve Yılmaz Encu’nün can verdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Roboskî ve Gülyazılılıların korucu olmayı reddettikleri ve adalet arayışında ısrar ettikleri için bir kez daha cezalandırıldığına dikkat çeken Yurtsever, Roboskî katliamının sorumlularını yargı önüne çıkarmak için uğraşan insan hakları savunucusu ve Amed Baro Başkanı Tahir Elçi’nin de 28 Kasım 2015 tarihinde öldürüldüğünü hatırlattı.

YÜZLEŞ ÇAĞRISI

Hakikat ve adaletin 8. yılında Roboskî, 19 Aralık, Maraş ve tüm katliamlar, tüm insanlığa karşı suçlar için ortak talepleri olduğunu belirten Yurtsever, “İnsan hakları savunucuları olarak devlet yetkililerine sesleniyoruz; yaşanan katliamlara yenilerinin eklenmemesi için, Roboskî’nin ve tüm katliamların sorumlularını yargılayın, hakikatleri açıklayın ve gerçeklerle yüzleşin” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Roboski Katliamı'nın 8. yılında Ankara, Diyarbakır, Dersim ve Adana'da anma

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