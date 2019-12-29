ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı
ABD'de havalandıktan kısa süre sonra acil iniş yapmaya çalışan bir uçak yüksek gerilim hattına takılarak düştü: 5 ölü, 1 yaralı. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: Pixabay
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1,6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü.
Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti.
Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. (AA)
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