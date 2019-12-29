ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Kadın metal işçisi: Yeni yıl zam demek, artık yılbaşı gelmesin istiyorum

3 yıllık metal işçisi Hamide "Eskiden yılbaşını iple çekerdik, tatil oluyor, bir gece de olsa eğleniyoruz diye, şimdi gelmesin diye dua ediyorum. Her yıl daha çok zam ile geliyor" diyor.