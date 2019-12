DTO’dan sağlıkta şiddette tepki: Caydırıcı, önleyici ve gerçekçi önlemler alınmalı

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Diyarbakır Özel Genesis Hastanesinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Erdemoğlu ve Tıbbi Sekreter Arzu Özmen’in hasta yakınlarının sopalı saldırısına maruz kalmasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Hastane önünde düzenlenen açıklamada, iktidarın sağlık emekçilerini hedef göstermesinin şiddeti arttırdığı belirtilerek caydırıcı, önleyici önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ"

Açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Eşbaşkanı Şerif Demir okudu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan saldırganın aynı gün savcılık tarafından karakoldan salıverildiğini belirten Demir, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve saldırganların hiçbir şey olmamış gibi aynı gün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Mevcut sağlık politikalarının yarattığı çarpıklıklar ve kışkırtılmış sağlık talebinin sağlık emekçileri ile hasta yakınlarını karşı karşıya getirdiğini söyleyen Demir, “İktidarın bu sorunun üzerine gitmek yerine her fırsatta sağlık emekçilerini hedef göstermesi sağlıkta şiddeti arttırmıştır. Sağlık Bakanlığı, sağlık örgütlerinin ve sağlık emekçilerinin önerilerini kabul etmemiş, bugün geldiğimiz duruma zemin hazırlamıştır. Daha önce kaybettiğimiz sağlık emekçilerinden ve ülkenin her yerinden gelen beyaz kodlardan ders alınmamıştır. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Hastaneler, her an bir arkadaşımızı daha kaybedebileceğimiz bir kaos ortamına dönüşmüştür” dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÇIKARILMALI"

Hükümetin sağlıkta şiddete ilişkin taleplerini ciddiye almadığını vurgulayan Demir, "Aksine kamuoyunda oluşan bu talebi, madde 5 sürecinde olduğu gibi suiistimal etmektedir. Sağlıkta şiddeti, politik hedeflerini gerçekleştirmek için paravan olarak kullanmakta, palyatif çözümler ile bu ciddi talebi geçiştirmektedir” dedi.

Sağlıkta Şiddeti Önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasallaşması sağlanması gerektiğini belirten Demir, “Çarpıtılmış sağlık anlayışıyla sağlık emekçisi ve hasta yakınlarını karşı karşıya getiren politikalardan vazgeçilmelidir. Sağlık kuruluşlarında çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı, önleyici ve gerçekçi önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

