Gıda-İş: İnsanca bir asgari ücret için komiteler kurarak mücadele edelim

DİSK/Gıda-İş Sendikası, “Yapılan bu asgari ücret artışı kabul edilemez. İnsanca yaşanacak bir ücret, insanca çalışma koşulları talebimizden asla geri durmayacağız” dedi.

İstanbuş Avcılar’da Gıda-İş çağrısıyla bir araya gelen işçi ve emekçiler “İnsanca ücret, vergide adalet için mücadeleye” yazılı pankart açtı.

AGİ dahil 2 bin 334 lira 70 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin hangi işçinin derdine derman olacağını soran Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Asgari ücretin belirlenme süreci başlı başına sorunlu bir süreç. Asgari ücret belirleme komisyonundan işçiler lehine bir sonuç çıkmayacağı çok açık. Komisyonun yapısı mutlaka değişmeli, iktidar ve sermaye çoğunluğunun olmadığı, sendikaların ve taraf işçilerin eşit temsilinin sağlandığı bir yasa olmalı. Ve asgari ücret belirleme sürecinde işçi sınıfının grev hakkı mutlaka yasalara geçmeli. Türk-İş ise asgari ücret komisyonun yapısı değişmeden, işçilere grev hakkı tanınmadan böyle bir komisyonunun parçası olmamalı” dedi.

Hükümetin, “İşçileri enflasyona ezdirmedik” sözlerine tepki gösteren Aslan, “İnsanlar geçinemedikleri için intihar ediyor, kendilerini yakıyor, ay sonunu zor bela getiriyor. Silah tekellerine kaynak var, çılgın projelere kaynak var, simit saraylarına kaynak var, yerli ve uluslararası tekellere kaynak var, sıra işçi ve emekçilere gelince kaynak yok” dedi.

İşçi ve emekçilerin iktidara değil kendi gücüne güvenerek, her iş kolunda komiteler kurarak ek zam talebini yaygınlaştırması gerektiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

“Sendikalı olmak ve örgütlü davranarak haklarımızı almak için birleşmekten başka bir yol kalmadı. Her yıl sonunda kaderimizi iktidar ve iş birliği içinde oldukları sermaye güçlerine ile sendikal bürokrasiye teslim edemeyiz. Tüm sendikalara, emek örgütlerine, işçilere sesleniyoruz; her fabrikada, her işyerinde insanca bir ücret ve çalışma koşulları için ek zam talebiyle komiteler kuralım, birleşelim ve mücadele ederek haklarımızı alalım.” (İstanbul/EVRENSEL)

