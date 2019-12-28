BDS Türkiye, 10. yılını kutluyor: Taşıdığımız ümit ile mücadele devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye 2008 yılında gerçekleştirdiği "Dökme Kurşun" saldırısının ardından kurulan Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi (BDS) Türkiye, 10. kuruluş yıl dönümünde Taksim'de bulunan Cezayir Toplantı Salonu'nda etkinlik gerçekleştirdi.

BDS Türkiye'nin tarihini anlatan video gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan BDS gönüllüsü Nikola Saafin, Filistin'in özgürlüğü için mücadele ettiklerini belirterek taleplerinin "özgürlük", "dönüş" ve "eşitlik" olduğunu söyledi.

"Filistin halkının yürüttüğü tarihsel davanın yanında, dünya çapında siyonizme karşı yürütülen bir mücadele var" diyen Saafi, BDS Türkiye'nin büyük bir denizde sadece bir damla olduğunu belirtti.

Saafin, Türkiye'de 10 yıldır yürütülen mücadelenin Filistin açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Filistin halkıyla sadece dayanışma içinde olmanın yetmeyeceğinin altını çizen Saafin, mücadelenin içinde olunması gerektiğini ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Boykot demek, siyonizmle mücadele demektir. BDS, Türkiye'deki İsrail varlığıyla mücadele ediyor. Bu mücadelenin yaratılmasında birçok Filistin dostunun emeği var. Taşıdığımız ümit ile mücadele devam ediyor. Ümidimiz, Filistin halkının tarihsel haklarını elde etmesi ve dünya çapında tüm ırkçı devletlerin yok olmasıdır. Hemen olmasını istesek de bu mücadele on yıllar boyu sürecek. Nefesi kısa olanlar, mücadeleye katılmasın."

Saafin, Filistin mücadelesinin var olmasını sağlayanların adlarını anarak sözlerini bitirdi.

Etkinlik Filistin ezgileri dinletisi, BDS Türkiye'nin gerçekleştirdiği eylemlere dair fotoğraf sergisi ve Abby Martin'in "Gazze Özgürlük Uğruna Savaşıyor" belgesel filminin gösterimiyle devam etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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