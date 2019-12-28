BM: İdlib'de 2 haftada 235 bin sivil yerlerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye’nin İdlib şehrinde 12-25 Aralık tarihleri arasında 235 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini açıkladı.

OCHA’dan yapılan yazılı açıklamada “Silahlı çatışmaların sonucu olarak, on binlerce aile güvenli bir yere ulaşmak amacıyla evlerini terk etti. Suriye’nin kuzeybatısında 12-25 Aralık’ta, 235 binden fazla sivil yerinden edildi. Bunların pek çoğu bölgedeki Maret Numan ile diğer kasaba ve köyleri terk eden kişilerdi” denildi.

BM yetkilileri, binlerce ailenin İdlib’in güneyinden kuzeye doğru gitmek istediği ama bu güzergâha yönelik hava saldırıları ve topçu atışı riskinden korktukları için hareket edemediklerini belirtti. Bunun yanında kış ayının gelmesinden dolayı bölge halkının zor şartlar altında yaşadığı, birçoğunun barınma, ısınma ve gıda gibi insani yardıma ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı.

İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesi ve kırsalının neredeyse tamamen boşaltıldığı ifade edildi.

15 Aralık’tan sonra Esad yönetimi ve Rusya’nın düzenlediği saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti. (DIŞ HABERLER)

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