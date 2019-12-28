28 Aralık 2019 19:45

Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Roboski Katliamı’nın 8. yılında basın açıklaması yaptı: “Roboski Katliamı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur.”
İzmir emek ve demokrasi güçleri Robosi'yi andı.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Roboski Katliamı’nın 8. yılında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Roboski’yi unutma, unutturma” yazılı pankart açan kitle sık sık “Dersim, Maraş, Roboski, unutulmaz hiçbiri”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganları attı. Basın açıklamasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de katıldı.

Ortak basın açıklaması okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, katliamın üzerinden 8 sene geçmesine rağmen hiç kimsenin yargılanmadığını hatırlattı.

“ROBOSKİ İÇİN ADALET DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Bütün soruşturmalar kapatıldı. Katliama ilişkin Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve daha sonra Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderilen dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Anayasa Mahkemesine taşınan dosya eksik evrak gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine 281 başvurucu ile dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşındı. AİHM ise yaklaşık 2 yıl boyunca beklettiği dosya başvurusunu ‘iç hukuk yolları tüketilmedi’ gerekçesiyle reddetti” diyen Yalçın, Roboski Katliamı'nın insanlığa karşı suç olduğını ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmadığını hatırlattı.

Katliamla ilgili bütün dosyaların açılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Yalçın, “Bu davanın peşini bırakmayacağız ve Roboski için adalet demeye her koşulda devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

“ROBOSKİ KATLİAMI İLE YÜZLEŞİLMELİ”

Basın açıklamasından sonra söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise “Acılarımız ilk günkü kadar sıcak. Bugüne kadar adalet sağlanmadı. Ne askeri ne de siyasi sorumlular hesap vermedi. Ölen çocuklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu çocuklar yaşam mücadelesi vermek üzere o sınırda bulunuyorlardı. Bu çocuklara karşı sorumluluğu olan Türkiye Cumhuriyeti devletiydi. Biz ne yazık ki tarihte olduğu gibi bir kez daha katliam ile karşılaştık ve bir kez daha bu katliam ile yüzleşilmedi. Hukuk önünde hesabı verilmedi. Eğer bir gün Roboski’yi hukuk önünde açığa çıkartabilirsek, Roboski ile yüzleşebilirsek, inanıyoruz ki Türkiye’de yaşam hakkını da doğamızı da kadınları da koruyabileceğiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Roboski Katliamı'nın 8. yılında Ankara, Diyarbakır, Dersim ve Adana'da anma

Roboski Katliamı'nın 8. yılında Ankara, Diyarbakır, Dersim ve Adana'da anma

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EGE HABERLERİ
Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler İzmir’de anıldı

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