28 Aralık 2019 18:43

Denizlili kadınlardan Hafize Kurban açıklaması: Adalet istiyoruz

Denizlili kadınlar, cinsel istismar ve kocası tarafından katledilen Hafize Kurban'ın davasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.
Denizli de kadınlar hafize kurban için basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de, geçtiğimiz günlerde yaşanan cinsel istismar ve kocası tarafından katledilen Hafize Kurban'ın davasıyla ilgili kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.

Candoğan Parkı’nda bir araya gelen kadınlar Delikliçınar Meydanı’na “Hafize Kurban İçin Adalet” yazılı pankartla yürüdüler. Meydanda yapılan açıklamayı kitle adına Fatoş Alcalı okudu.

"FAİLLER GEREKEN CEZAYI ALSIN"

Alcalı, açıklamada, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili, “İnsanlığımızdan utandığımız bu olayın faillerinin bir an önce gereken cezayı almalarını istiyoruz. Bir daha çocuklarımızın cemaat yurtlarında yanarak ölmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın tecavüze, tacize uğramasını istemiyoruz. Bu sebeple de diyoruz ki, cemaat yurtları kapatılsın, imzalanan protokoller feshedilsin. Adalet istiyoruz” dedi.

HAFİZE KURBAN DAVASINA ÇAĞRI

Alcalı, açıklamasını “Anımsayalım, iki çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Hafize Kurban'ı. Unutmadık ve takipçisiyiz. 3 Ocak Cuma günü Hafize Kurban için adalet istiyoruz. Çocuklara ve kadına karşı yapılan her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve cinayete karşı alanlarda birlikte ve güçlü olacağız. Yasta değil isyandayız” ifadeleriyle sonlandırdı.

Basın açıklamasının ardından kadınlar oturma eylemi yaptı. (Denizli/EVRENSEL)

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