Ankara Tabip Odasından muhabirimiz Burcu Yıldrım'a ödül

Ankara Tabip Odası (ATO), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümünü Mülkiyeliler Birliğinde düzenlediği kokteyl ile kutladı. Etkinlikte, ATO’nun çalışmalarını ve sağlık alanında yaşanları gündeme getirdikleri için aralarında muhabirimiz Burcu Yıldırım’ın da bulunduğu 3 gazeteciye ödül plaketi verildi.

Katılım yoğun olduğu etkinlikte Evrensel'den Burcu Yıldırım, BirGün’den Burcu Cansu ve Fox TV’den Yeşim Karacaoğlu’na verilen ödüller için “Ankara Tabip Odası çalışmalarına göstermiş olduğunuzu duyarlılık, tarfsızlık ve özveri için teşekkür ederiz” denildi.

Tutuklamalar, baskılar ve gözaltılarla bir yıl geçirdiklerini ifade eden Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Verdiğimiz mücadeleler sonucunda başarılar da elde ettik. Bu mücadeleyi 2020 yılında daha da büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

Sinevizyon gösterimi ve verilen plaketlerin ardından etkinlik, aralarında hekimlerin de olduğu müzik grubunun şarkıları eşliğinde devam etti. (Ankara/EVRENSEL)

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