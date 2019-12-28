İzmit'te baz istasyonu tepkisi: Kaldırılsın

Burak AKCAN

Doğan HASRET

Kocaeli

Kocaeli’de Yuvam Akarca Mahallesi halkı, yaşam alanlarına kurulan baz istasyonuna tepkili. Mahalleli "İnsan sağlığına zararlı istasyonu istemiyoruz" diyor.

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Toplu Yapı Yönetimi, 6 Aralık günü faaliyete geçen baz istasyonun yaşam alanlarından kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yuvam Akarca’da 11 bölgenin oluşturduğu Toplu Yapı Yönetim Başkanı Adem Elbaş ile baz istasyonuna dair konuştuk.

Elbaş, baz istasyonunun mahalle sakinlerine sorulmadan yapıldığını söyleyerek, “30 bin kişinin yaşadığı mahallemizin göbeğinde böylesine insan sağlığına zararlı olan bir şeyin yer almasını istemiyoruz” dedi.

YÜKSEK GERİLİM HATTI YETMEDİ BİR DE BAZ İSTASYONU!

Baz istasyonun yakınında okulların bulunduğunu belirten Elbaş “Çevresinde okulların bulunduğu bu baz istasyonu genç kuşakların sağlığına zararlı, bu çocuklar bizlerin geleceği. Onları küçücük yaşta böylesine zarar veren bir durumla karşı karşıya bırakmamalıyız, o yüzden biz bu baz istasyonunun kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Baz istasyonunun kurulu olduğu bölgede yüksek gelirim hattının varlığına değinen Elbaş, yüksek gerilim hattının kaldırılmasını isterken mahallenin baz istasyonu tehlikesiyle baş başa kaldığını belirtti.

Elbaş, mahalle sakinlerinin bu konuda Yuvam Akarca Mahallesi Toplu Yapı Yönetimi’ne tam destek verdiklerini ve bu desteğin sayesinde baz istasyonunun kaldırılacağına inandıklarını dile getirdi. Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yazılı bilgi talep ettiklerini belirten Elbaş, sonrasında idari süreci başlatacaklarını dile getirdi.

"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

Mahallelerinde kurulan baz istasyonunun kaldırılması için ikinci kez eylem yapan yurttaşlar, eğer yetkililer gerekli işlemi yapmazsa hukuksal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Mahallede bulunan PTT binasının üstüne kurulan baz istasyonunu istemeyen yurttaşlar, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Adem Elbaş, "İnönü Caddesi emekli evi üzeri taksi durağı yanındaki PTT’ye ait bina üzerine 15 metre yüksekliğinde kurulan baz istasyonu ile ilgili 6 Aralık’ta basın açıklaması yaptık. Üzerinden 20 gün geçmesine rağmen kaldırılması yönünde hiçbir çalışmada bulunulmamıştır. Yerleşke üzerinde ikamet eden yaklaşık 20 bin kişiyi sağlık yönünden rahatsız etmektedir. Baz istasyonunun kesin olarak yetkililer eliyle kaldırılmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili yer izin ruhsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazarak gelen cevap sonrası yasal süreç tarafımızca başlatılacaktır" dedi.

Mahallenin yakınında bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından zaman zaman salıverilen koruların insan sağlığını etkileyecek derecede olduğundan da bahseden Elbaş, "Bu sorunun da bir an önce çözüm bulunması önemli olacaktır" dedi.

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