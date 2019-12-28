Adana'da sosyal hizmet emekçileri bir araya gelerek sorunlarını konuştu

SES Adana Şubesi Sosyal Hizmet Kurumu üyeleri ile dayanışma yemeği düzenledi.

Yemekli bir etkinlikte bir araya gelen sosyal hizmet emekçileri, sorunlarını da konuştu. Etkinlikte, sorunlarının çözümü için birlikte mücadele mesajı verildi. Etkinlikte konuşan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, sosyal hizmetlerin kamusal hizmet olarak kamudan verilmesi gerekirken özel kurumlara devir edildiğine dikkat çekerek, “Kamu ilgili meslek guruplarına yaptırmalı sosyal hizmet ihtiyacı olanlara ücretsiz eşit nitelikli ulaşılabilir kamusal hizmet olarak verilmelidir" dedi.

"SOSYAL HİZMET LÜTUF OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Sosyal hizmetlerin hak olarak değil yardım lütuf olarak görüldüğüne vurgu yapan Yüksel, "İktidara bağlı bir toplum yaratılmak isteniyor. Asli görevlerin bir kısmı protokollerle vakıflara, diyanet işlerine devir edilmiştir. Bunlardan vazgeçilmeli” dedi.

"SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ TANIMI KALDIRILSIN"

2012 yılında Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, "sosyal çalışma görevlisi" adı altında bir tanım çıkarılarak birçok mesleğin aynı torba içerisine konulduğunu ifade eden Yüksel, "Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında meslek mensuplarının tamamı hiçleştirilmiştir. Bundan tüm toplum zarar görecektir. Bizler çocuk, yaşlı, kadın, engelli, mülteci gibi toplumun hassas kesimlerine yönelik hizmet sunumunda tüm mesleklerin kendi sınırları içinde ekip çalışması dahilinde hizmet vermesinden yanayız" dedi.

"ÇOCUKLARA İSTİSMARI ARTTIRACAK DÜZENLEMELERDEN VAZGEÇİN"

Çocuklar hakkında alınan tedbir kararlarının gerektiği gibi ve zamanında uygulanmasının sağlanması için Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her türlü önlem alınması gerektiğini dile getiren Yüksel, "Bu çalışmalara yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. Aksi halde bu çocukların gelecekte karşımıza hırsız, katil gibi suç faili olarak çıkmaları muhtemeldir. Çocuk istismarına cezai indirim, ‘Çocuğun istismarcısıyla evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesi’ ile çocuğu istismara maruz bırakan kişi ile çocuk arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması durumunda ve evlilik halinde hükmün ertelenebileceği şeklindeki yargı paketi çekilmelidir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın tam anlamıyla işletilmesinin sağlanması gerekmektedir" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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