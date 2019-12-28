Mükerrem YOLLU

Denizli

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz aylarda eşi tarafından katledilen Hafize Kurban davasının 2. duruşması 3 Ocak’ta yapılacak. Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, kadınları Hafize Kurban’ın davasına sahip çıkmaya çağırıyor.

İncilipınar Mahallesi’nde 28 Ağustos’ta eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban, 4 Eylül tarihinde tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. 11 Kasım'da 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında katil Uğur Kurban dinlenmiş, müştekilerin dinlenmesi ise 2. duruşmaya bırakılmıştı.

"2020 YILINA KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELEYLE GİRECEĞİZ"

Davanın ilk duruşması öncesinde de Denizli Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak caydırıcı ceza verilmesini isteyen Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, 2. duruşmada da adliyede olacaklarını belirtti. Grup adına açıklama yapan Seher Zeytun “2020 yılına kadın cinayetlerine karşı mücadele ederek gireceğiz. Yeni yılın ilk günlerinde Denizli Adliyesinde ‘adalet’ diye haykıracağız. Eşi tarafından katledilen Hafize Kurban davasının 2. duruşması 3 Ocak'ta yapılacak. Hafize, günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Tüm öldürülen kadınlar gibi yaşamak istiyordu” dedi.

Zeytun, Hafize Kurban’ın iktidarın kadınlara çizdiği muhafazakar sınır nedeniyle öldürüldüğünü belirtti. Bu cinayetin "cani bir adam" cinayeti veya "sinirlerine hakim olamamış ruh hastası" adamın münferit bir cinayeti olmadığını söyleyen Zeytun, devletin kadınları ısrarla sıkıştırdığı şiddet cenderesinin sonuçları olduğunu vurguladı.

"AKP BİR YANDAN DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZA SALDIRIYOR"

Hafize Kurban’ı, kadınları korumayan, uğradığı ya da uğrayabileceği şiddetle onları baş başa bırakan, hatta şiddeti bizzat yaratan ve körükleyen sistemin öldürdüğünü belirten Zeytun, “Şiddeti önlemek için daha etkili adımlar atmak yerine kadın düşmanı, cinsiyetçi, savaş ve nefret politikalarıyla kadına yönelik şiddeti derinleştiren AKP hükümeti bir yandan da kazanılmış haklarımıza saldırıyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi yasasını dahi kaldırmak istiyor” diyerek devletin kadınları korumayan politikalarını eleştirdi.

"MÜCADELEMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Zeytun “’İstanbul sözleşmesi feshedilsin’ diyenlere, kadınları şiddet gördüklerinde başvurabilecekleri mekanizmalardan yoksun bırakmak isteyenlere, kadın istihdamını arttırıcı politikalar geliştirmek yerine kadınların nafaka hakkına göz dikenlere; şiddeti, tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını engellemek yerine kadınların kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışanlara karşı bizler kadın mücadelemizi yükseltmeliyiz” diyerek Denizli’deki tüm kadınları Hafize Kurban davasına sahip çıkmaya çağırdı.

Zeytun açıklamasını “Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu olarak öfkemizle, hıncımızla kadın düşmanı politikalarınıza karşı duracağız. Kadınların bu ülkede can güvenliği sorunu varken, bizler yaşam hakkımız için sokakta, evde, işte, okulda, adliye koridorlarında mücadeleye devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı.

Kadınlar, 3 Ocak Cuma günü saat 9.30’da görülecek dava için sabah saat 9.00’da Denizli Adliyesi önünde bir araya gelecek.

Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Hafize Kurban için 'adalet' istediler

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