Munzur Üniversitesinde bölüm ve öğrenci yok, hoca ve maaş çok

Munzur Üniversitesinde öğrencilerin ilgi göstermediği 13 bölüm kapatılırken, “öğrencisi olmayan” birçok bölüm ise akademik kadrolarla dolu.

Mezopotamya Ajansından Semra Turan'un haberine göre, Dersim’de 2008 yılında açılan Munzur Üniversitesinde toplam öğrenci sayısı bir muamma. İlk açıldığında toplam 7 bin civarında olan öğrenci sayısı, 2019 yılında 2 bin 500 ile 3 bin arasında bir düşüş yaşandı. Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, üniversitede 6 bin öğrencinin kayıtlı olduğunu iddia etse de üniversitenin açılışından bu yana birçok bölüm kapatıldı, birçoğu ise "Tabelası var öğrencisi yok" noktasına getirildi.

TOPLAM 13 BÖLÜM KAPATILDI

Munzur Üniversitesinde 2018'de öğrenci alımı yapılmayan Mühendislik Fakültesine bağlı Biyo Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümleri kapatıldı. Bu bölümlerde yer alan yaklaşık 40 öğretim görevlisi, kapatmalarla birlikte Meslek Yüksek Okulunda farklı bölümlere aktarıldı. Mühendislik fakültesinde var olan bölümlerdeki öğrenci sayısında ise yüzde 65 oranında düşüş oldu.

2018’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ekonometri, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümleri de kapandı. Bu bölümlerdeki öğretim görevlilerinin ne yaptığı, hangi bölümlere aktarıldığı hakkında bilgi alınmazken, söz konusu görevlilerin düzenli olarak maaşlarını aldığı belirtildi.

FAKÜLTE VAR, ÖĞRENCİ YOK

2012’de kurulan İletişim Fakültesine ise tek bir öğrenci alınmazken, bu bölümde 1 dekan, rektörün şoförü olan, ancak fakülte sekreterliğine atanan Yunus Başarır, 5 araştırma görevlisi, 1 de öğretim üyesi bulunuyor. Fakültedeki öğretim görevlilerinin hiçbir derse girmeden maaşlarını aldığı ifade edildi.

FAKÜLTENİN KADROSU DOLU

Üniversitenin açıldığı günden bu yana Su Ürünleri Fakültesinde de hiç öğrenci alımı yapılmazken, akademik kadro doluluk oranında hiç eksilme olmadığı dile getirildi. Öğrencisi olmayan Su Ürünlerindeki eğitim görevlileri de ders vermeden maaşlarını alıyor.

Kendisi de Elazığlı olan Rektör Ubeyde İpek’in, Munzur Üniversitesinde alımını yaptığı öğretim görevlilerin, akademik ve idari çalışanların yüzde 80’inin Elazığlılardan oluşturduğu belirtildi. Ayrıca Rektör İpek hemşerilerine yaptığı kıyağın yanı sıra 2018’de de yeğeni Elif Sezer’i Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü araştırma görevlisi, kız kardeşi Seda Gündüzalp’ı Pertek Sakine Genç Meslek Yüksek Okulunda öğretim üyesi olarak atamıştı.

"SAĞLIKLI EĞİTİM ALINAMIYOR"

Görüştüğümüz ve işlerinden olmamak için isimlerini vermek istemeyen üniversite çalışanları, Munzur Üniversitesinde "süper akademisyen" kadrosuyla dolu olduğunu söyleyerek, birçok öğretim görevlisinin kendi alanı dışında çalıştığını, birçoğunun ise derslere dahi girmeden maaşlarını aldığını, bunun da üniversitede sağlıklı eğitimin olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Üniversite çalışanları, Munzur Üniversitesinin Elazığlılarla dolup taşmasını şöyle anlattı:

"Elazığ Fırat Üniversitesini bitirenlerin, her ne hikmetse sadece kısmetleri Munzur Üniversitesinde açılıyor. En kısa sürede burada hoca, araştırma görevlisi, öğretim üyesi oluyorlar. Başarılı ve hızlı bir yükselişle Rektör Ubeyde İpek, aile saadeti kadrosunu koruduğu gibi hemşerilerini de iyi koruma altına almıştır" (Dersim/MA)

Munzur Üniversitesi’ndeki taciz iddialarına 3 ay sonra yanıt: Yeterli delil yok

Munzur Üniversitesi, “Toplumsal Cinsiyet Uygulama Merkezi”nin adını “Aile” yaptı

Reklam