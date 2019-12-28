CHP'li Bulut: Adana'daki çiftçinin borcu ertelenecek mi?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da yoğun yağışlarla birlikte özellikle üreticilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Bulut, "Mağdur olan vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda devlet yardım elini uzatmalı gereğini yapmalıdır" dedi.

"GEREKEN YAPILMALI"

Son yıllarda mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarım girdilerinin fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle zor durumda olan, borçlarını dahi ödeyemeyen üretici, yağmur nedeniyle bir kez daha perişan olduğunu ifade eden Bulut, "Zorluk içerisinde üretmeye çalışan çiftçilerimizin sıkıntıları bir kat daha artmıştır. Mağdur olan vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gereği yapılmalıdır. Devlet bir an önce mağdur vatandaşlarımıza ve üreticimize yardım elini uzatmalıdır" dedi.

BORÇLAR ERTELENECEK Mİ?

CHP'li Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Sağanak yağış sonrası zarar tespit çalışması yapılmış mıdır?

Kaç vatandaş ve üretici su baskını nedeniyle mağdur olmuştur?

Yağış nedeniyle zarar gören vatandaşların, ekili-dikili alanları su altında kalan üreticilerin zararları karşılanacak mıdır?

Mağdur olan çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi yönünde iktidarınızın bir çalışması var mıdır/olacak mıdır?

Sel felaketinin ardından bölgenin 'Doğal Afet Bölgesi' ilan edilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

NE OLMUŞTU?

Adana'da pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, halka zor anlar yaşattı. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Birçok ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliğinde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

İlçedeki tarım arazileri de su altında kaldı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. (Adana/EVRENSEL)

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