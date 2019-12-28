Çorum'da otobüste iki genç kadını tacize maruz bırakan fail serbest bırakıldı

Çorum'da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'yi (20) cinsel tacize maruz bıraktığı öne sürülen R.Y. (60), genç kadınların tepkisi sonrası yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., kamera görüntülerine rağmen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre taciz olayı, 24 Aralık'ta Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 genç kadın, orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen R.Y. de genç kadınların arkasındaki koltuğa oturdu. R.Y., 2 koltuğun arasından uzanarak genç kadınları taciz etti. S.N.S.’nin tepki göstermesi üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y.'ye tepki gösterdi. Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine faili gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Cinsel taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini ileri sürdü. Genç kadınların şikayetine rağmen R.Y., çıkarıldığı adliyede adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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