ABD’de uçak üretim tesisinde patlama: 15 kişi yaralandı

Evrensel, öğrenen bir gazetedir!

Her gün türlü yalanları, gönüllü iktidar yalakalığını, savaş kışkırtıcılıklarını gazetecilik diye halkın önüne koyanlar, ‘amiral gazete’ olmak ya da ‘en iyi olmak’ gibi iddialarla da yarış halindeler.