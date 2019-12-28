ABD’de uçak üretim tesisinde patlama: 15 kişi yaralandı
ABD'de özel ve ticari uçak tesisinde meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Fotoğraf: DHA
ABD'de özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron havacılık tesisinde meydana geldi. Özel ve ticari uçak serisi Cessna’nın üretildiği tesiste meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, patlamanın sıvı azot hattının zarar görmesiyle meydana geldiği de belirtildi. (DIŞ HABERLER)
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