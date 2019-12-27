Eğitim Sen: Meslek liseleri özel sektöre devredilemez

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına devredilmesine tepki gösteren Eğitim Sen Zonguldak Şubesi okul önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Zonguldak Şube Yürütme Kurulu üyesi Asiye Sabah, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), hükümetin gündeminde olan ‘meslek liselerinin özel sektöre devri’ konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) ile protokol imzaladığını hatırlatarak, “Sanayinin kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla meslek liselerinin özel sektöre devri çalışmaları içinde Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına devredildiği ilan edilmiştir” dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacının, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması olduğunu belirten Sabah şunları söyledi: “Hükümetin mesleki eğitime ilgisi ise tamamen piyasanın ya da patronların ‘teknik eleman’ ya da ‘ara eleman’ ihtiyacının karşılanması ile sınırlı olmuştur. Bu nedenle MEB, her fırsatta mesleki eğitimin payını yüzde 65’lere çıkarmayı hedeflediklerini açıklamış ve mesleki eğitimin payı bugün yüzde 50’yi aşmış durumdadır. Meslek liselerinin özel sektöre devri ile mesleki eğitimdeki öğrencilerin daha çok ‘iş hayatında’ kalması, daha az eğitim alarak daha fazla ucuz emek kaynağı olarak çalıştırılmasının hedeflendiği açıktır. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Ticaret ve Sanayi Odasına devredildiğini açıklayanların bu açıklamayı yaparken ağızlarının sulanmasının nedeni de büyük bir rant kapısının kendilerine açılmasındandır.”

"PATRONLARIN UCUZ EMEK KAYNAĞI MESLEK LİSELERİ ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR"

Meslek Liselerindeki öğrencilerin staj eğitimleri sırasında ve son sınıfta haftada 3 gün beceri eğitimine gönderildiklerinde asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş ödendiğini söyleyen Sabah, “Bu durum bile gerçek amacın meslek liselerinin özel sektöre devredilmesi değil, meslek liselerindeki son sınıf öğrencilerinin emeğinin sömürülmesi olduğunu göstermektedir. Öğrencilerimiz bu yolla iktidar tarafından patronlara ‘eti senin, kemiği benim’ mantığıyla pazarlanmakta ve böylece patronların ihtiyacı olan 'ucuz emek kaynağı' meslek liseleri üzerinden temin edilmektedir. Hükümetin ve sermaye çevrelerinin mesleki eğitime yaklaşımı, konuyu bir eğitim sorunu olmaktan çok ihtiyaç duyulan ucuz ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması şeklindedir. Onların asıl istedikleri, rekabetçi, girişimci hepsinden önemlisi 'itaatkâr' bir işgücü yaratmaktır” dedi.

"MESLEK LİSELİRİNİN DEVREDİLMESİNE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Meslek liseli öğrencilerini daha öğrenciyken işçileştiren, bu okullardaki öğrencilerin içerisinde yaşadıkları toplumu, siyasal yaşamı ve dünyadaki gelişmeleri analiz edebilme gücünü pekiştirmeyen, mesleki eğitimi ucuz ve nitelikli iş gücü oluşturmaya indirgeyen her türlü girişimin karşısında olduklarının altını çizen Sabah şöyle devam etti: “Eğitim öğretim Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli görevlerinden biridir. Bu görevin işletmelere devredilmesi kabul edilemez. Her koşulda teorik eğitimlerin okullarda gerçekleştirilmesi, uygulamalı eğitimin ise okulun gözetim ve denetimi altında işletmelerde yapılması gerekmektedir. Eğitim Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da daha iyi bir gelecek yaratabilmek için gençlerimize verdiğimiz eğitimin önemini vurgulayarak eğitimin bütün alanlarında olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla kamusal eğitimin tasfiyesinin derhal durdurulmasını talep ediyor, Meslek Liselerinin devredilmesi ile ilgili bakanlık protokolüne karşı açtığımız davanın takipçisi olduğumuzun bilinmesinin istiyoruz." (Zonguldak/EVRENSEL)

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