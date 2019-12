Ankara’da Evrensel’in 25. yaşı dayanışma çağrısıyla kutlandı

Ankara'da Yenimahalle, Sincan ve Keçiören Emek Partisi İlçe Örgütleri’nin ortak düzenledikleri Evrensel’in 25. yaşını kutlama etkinliği Batıkent Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ateş Arya müziği eşliğinde Müfit Can Saçıntı, tek kişilik “Lafını Esirgemeyenler” oyununu sergiledi. Evrensel Ankara muhabiri Burcu Yıldırım ve Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan konuşmalarında dayanışma çağrısında bulundu.

Etkinliğe Yenimahalle belediyesi meclis üyeleri, Haber-Sen ve Tüm Bel-Sen Merkez yöneticileri, Eğitim-Sen 2,3,4 No’lu Şube, Pir Sultan Abdal Yenimahalle ve Etimesgut Şubeleri, Alevi Bektaşi Federasyonu ve CHP ve Halkevleri ilçe Yöneticileri, 78’liler Girişimi ve çok sayıda dernek ile mahalle muhtarı katıldı.

“EVRENSEL’İ MÜCADELEDEN TANIYORUZ”

Evrensel’i etkinliğe katılan herkesin çok yakından tanıdığını söyleyen Evrensel muhabiri Burcu Yıldırım, “Hepimiz Evrensel’i meydanlardan, mahallelerden, direnişlerden, hak arama mücadelelerinden tanıyoruz. Benim de yolum Evrensel ile kesiştiğinde, önce okuru sonra dağıtıcısı ve muhabiri oldum” dedi. Yıldırım, “Şiddetin her alanda yoğun bir şekilde arttığı ve herkesi baskılamaya çalıştığı bu dönemde Evrensel aynı zamanda ayakta kalabilme mücadelesi de veriyor. Her güne sayfalarını yeniden basmak, kadınların, gençlerin, işçilerin ve bir bütün olarak sınıf mücadelesinin sesini duyurabilmek için çok büyük bir emek ve özveri ile çalışıyor. Bunun en büyük parçası ve ayakta kalma sebebi sizlersiniz. Çünkü hepimiz Evrensel’in bir parçasıyız ve yaşadıklarımızı, geleceğe dair umutlarımızı her gün Evrensel ile okuyoruz” diye konuştu. Evrensel’in çeyrek asırdır dimdik hayatta kalabildiğini ve 25 yaşını kutladığını ifade eden Yıldırım, “Aynı zamanda her gün yeniden öğrenme çabasıyla da çok genç ve yeni bir gazeteyiz. Nice 25 yıllarda görüşmek umudu ve bizi ayakta tutacak dayanışma ile” dedi.

“SARAYIN POLİTİKASIYLA TEKELLERE DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ YARATILDI”

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise Türkiye’nin içinde bulunduğu politik atmosferi değerlendirerek, “Sarayın yargısına baktığımızda hukuksuzluğu, ekonomisine baktığımızda israfı, yalanı ve soygunu, demokrasisine baktığımızda baskıyı, şiddeti, zorbalığı ve tek adamın talimatlarını, dış politikasına baktığımızda savaşı, çatışmayı, kutuplaştırmayı, bölge halklarına düşmanlığı görüyoruz. Bütçesine baktığımızda ise halkın emeklerine ve yarattığı değerlere el koymayı görüyoruz. İsrafı görüyoruz, rantı görüyoruz, soygunu görüyoruz. Emperyalizm ile iş birliği görüyoruz” diye konuştu.

"Tek adam talimatıyla ülke tekeller için adeta dikensiz gül bahçesine çevrildi" diyen Gürkan, burjuvazi için sömürü koşullarının dizginsiz bir şekilde devam etmesinin olanaklarının yaratılmaya çalışıldığını ve bunun en açık örneğinin de yeni belirlenen asgari ücret olduğunu söyledi. Gürkan, “İşte bugün tekellerin temsilcisi olan iktidarın, burjuvazinin usta bir partisi olan AKP Hükümeti’nin açıkladığı asgari ücret, tam da burjuvaziye jest oldu” dedi.

İstanbul’da hayata geçirilmeye çalışan Kanal İstanbul Projesi’ne de tepki gösteren Gürkan, “Bir de beyefendinin Kanal İstanbul hayali varmış. Bu proje, bütün bir ülkenin ve o coğrafyanın yıkımı anlamına gelmektedir. Tek adamların hayaline bakacak olursak çok uzaklara gitmeye gerek yok. Ankara’da Melih Gökçek’in milyonlarca lira akıttığı hayali, şu an izbeye dönüşmüş Ankapark örneğidir ve bunu unutmamak gerekir” diye konuştu.

Evrensel Gazetesi ile de dayanışma çağrısında bulunan Gürkan, Evrensel okurlarının haber, mektup, dağıtım, eleştiri ve öneri ağıyla katkı sunmalarını istedi.

Konuşmaların ardından etkinlik Ateş Arya’nın müziği eşliğinde Müfit Can Saçıntı’nın oyununun sergilenmesiyle sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)

