Ömer Çelik'ten Adana'da kentsel dönüşüm açıklaması

Yoğun yağış ve selin yaşandığı Adana'da incelemelerde bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklama yaptı. 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında kaldığını, hasar tespiti için suların çekilmesini beklediklerini söyleyen Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 4 merkez ilçeyi kapsayan kentsel dönüşüm hazırlığında olduğunu belirtti.

Yoğun yağış nedeniyle evlerde hasar meydana geldiği ve 8 kişinin yaralandığını söyleyen Çelik, yaralılardan biri hariç diğerlerinin taburcu edildiğini dile getirdi. Çelik, "Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerimizde belli tarım alanlarında problem meydana geldi. Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladığını söyleyen Çelik, gönderilen çeşitli hibelerle Adana'ya 41 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirterek, "En önemlisi bu altyapı sorunun giderilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız açıkladı, 2020 yılında yağmur suyu hatları için de Dünya Bankası ve İller Bankasının ortaklaşa üreteceği bir projeyle 60-70 milyonluk bir kaynak bu alt yapının düzeltilmesi, Adana'da tekrar benzer bir durumun yaşanmaması için, bu projenin başlayabilmesi için de kullanılacaktır." diye konuştu.

Çelik, şu ana kadar 3 bin 668 kişiye biner lira yatırıldığını söyleyerek "3 milyon 742 bin liralık bir kaynak bankada vatandaşlarımızın hesaplarındadır. Dolayısıyla bundan haberi olmayan vatandaşlarımız gidip bu paraları alabilirler. Hesapları varsa hesaplarına yatırılmıştır, hesapları yoksa kendileri adlarına bir hesap açılmıştır. Tabii bazı vatandaşlarımız evlerini terk etmiyorlar, bazıları komşularında kalıyorlar. Böyle bir imkanı olmayan veya böyle bir şeyi tercih etmeyenler için de oteller açılmıştır. Valilik vasıtasıyla kriz merkezi çeşitli otelleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm başlatacağını da söyleyen Çelik, "19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay, PTT Evleri ve Sinanpaşa mahallelerinde 500'er konut şeklinde bu süreci de başlatmış oluyoruz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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